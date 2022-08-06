تلبسي ايه في يوم سفر صيفي

موسم الصيف هو موسم السفر ، لو بتخططي لاي سفرية ، في موضوعنا النهاردة هنشارك معاكم افكار لملابس السفر في الصيف ، وهي تقريبا اكتر القطع المريحة اللي تقدري تلبسيها اثناء اجازتك.

افكار لملابس السفر في الصيف:

1- جربي جمبسوت مريح:

كتير ممكن يقول انك الافضل تستبعدي لبس الجمبسوت او السالوبيت يوم السفر بسبب مشاكل استخدام الحمام في الطريق ، لكن احنا بنقولك ان هو من انسب القطع ليوم السفر ، لانه قطعة واحدة سهل لبسها وقلعها من غير ربطات او قطع كتير او اي حاجة ، ويعتبر مريح جدا في اللبس.

واحلى حاجة فيه انه متعدد الاستخدامات ممكن تلبسيه اثناء السفر ، ممكن كمان تلبسيه بالليل على العشا مع كعب ، او تلبسيه مع صندل وقبعة شمس للتمشية الصبح.

تقدري تنسقي جمبسوت اسود, صندل بلاتفورم, شنطة ضهر, وشنطة سفر سودا.

2- ليجينج مع كارديجان:

الليجينج من الستايلات المريحة جدا والمناسبة للسفر ، خامته سمكية مش شفافة, بيتحمل اي حاجة, ناعم جدا, قابل للتمدد وبالتالي هيبقى مريح جدا في الحركة.

ممكن تنسقي معاه تيشرت اوفر سايز وكارديجان صيفي ، مع سنيكرز.

الطقم كله هيكون كارديجان, تيشرت ابيض اوفر سايز, كارديجان رمادي, سنيكرز, شنطة سفر سودا.

3- فستان مريح:

فستان من خامة الكتان مريح جدا ليوم سفر في الصيف ، وممكن تاخدي معاكي في الشنطة حزام عريض تلبسيه عليه لما توصلي عشان تحددي منطقة الوسط ، وهيكون عندك فستان رائع وانيق.

فستان اخضر, صندل بلاتفورم, شنطة كروس, شنطة سفر سودا.

4- بنطلون رياضي وجاكيت جينز:

البنطلون الرياضي من افضل القطع ليوم السفر لانه سهل اللبس ومريح جدا ، وتقدري تتحركي فيه بسهولة.

ممكن تنسقي معاه تيشرت ، والتيشرت هيكون قطعة مفيدة ليكي تقدري تلبسيها على جيبة او شورت اثناء اجازتك ، وفوقيه جاكيت جينز ، واللي تقدر كمان تستفادي بيه بطرق تانية وتلبسيه فوق الفساتين.

بنطلون رياضي, تيشرت مخطط, جاكيت جينز, سنيكرز, شنطة ضهر سودا, شنطة سفر سودا.

مجموعة افكار بالصور تستوحي منها اللوك بتاعك:

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6 طرق تلبسي بيهم الجينز في الصيف