مش هتحتاجي للكوافير… مع كيراتين الخميرة والنشا خلى شعرك ناعم ومفرود زى الحرير جربيه واحكمى بنفسك

مشكلة الشعر الخشن أو المجعد من أكثر المشكلات التي تسبب الضيق لأي سيدة أو فتاة، لذا تبحث الكثيرات منهن على أسرع الطرق لفرد الشعر وجعله كالحرير، وظهر في الآونة الأخيرة الكيراتين كحل لفرد الشعر المجعد وجعله أملس، ولكن لا يستطيع الكثير من الفتيات تحمل نفقته، فكان لابد من إيجاد بعض الحلول الأخرى والتي تتكون من مواد طبيعية موجودة في كل بيت بأقل التكلفة، واليوم نقدم لكٍ وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر في أقل وقت وأقل مجهود لا حاجة للذهاب إلى الكوافيرات بعد اليوم.

أهمية الخميرة والنشا للشعر

تحتوي الخميرة على فيتامين ه‍ ومادة السيلينيوم والتي تساعد على تقوية الشعر وعدم تساقطه، بالإضافة إلى ظهوره بمظهر رائع ولامع.

كما تحتوي النشا والخميرة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تعزز من صحة الشعر، وتجعله ينمو بشكل طبيعي وقوي.

كما تحتوي النشا والخميرة على مجموعة كبيرة من الفيتامينات التي تعزز من صحة الشعر، وتجعله ينمو بشكل طبيعي وقوي. كما يعمل النشا والخميرة على فرد الشعر وجعله مثل الحرير

بالإضافة إلى ترطيبه وجعله أكثر طراوة.

وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر

لعمل كيراتين طبيعي يستخدم في فرد الشعر وترطيبه، يتم استخدام النشا والخميرة لعمل وصفة طبيعية آمنة وفعالة على الشعر.

مكونات وصفة النشا والخميرة لفرد الشعر

5 ملاعق كبيرة خميرة بيرة.

5 ملاعق كبيرة نشا ذرة.

كوب زيت جوز الهند.

طريقة تحضير كيراتين النشا والخميرة

لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل بتكلفة بسيطة، يجب إتباع تلك الخطوات:

يتم خلط النشا والخميرة وزيت جوز الهند معا.

يتم وضع المزيج داخل الميكروويف لبضع ثواني.

يتم توزيع الخليط دافئ على شعر مبلول.

قومي بتدليك خفيف للشعر مع التركيز على الأطراف.

يترك الخليط على الشعر مدة لا تقل عن ساعة كاملة.

يفضل تغطية الشعر ببونيه الشعر الحراري حتى تمتص خصلات الشعر الخليط بسرعة.

يشطف الشعر جيدا بماء فاتر وشامبو وبلسم.

تكرر تلك الوصفة على الأقل مرتين أسبوعياً.

وصفة الخميرة والسكر لفرد الشعر

المكونات

2 ملعقة من السكر.

2 ملعقة من الخميرة الفورية.

كمية مناسبة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير