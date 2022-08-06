نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي التورتة تمام طريقة تحضير كيك الشاتوه في المنزل بصوص الشيكولاتة في المقال التالي

تعد كيكة الجاتوه شاتوه من أفضل أنواع الكيكة التي يفضلها كثير من الناس ويعشق تناولها الكبار والصغار حيث أن تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويفضل كثير من البنات تحضيرها بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل بدلا من شرائها في الخارج، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة مثل كيكة الشاتوه بصوص الشيكولاتة أو صوص الفراولة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم. مقادير عمل كيك الشاتوه في المنزل كوب واحد من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد من اللبن السائل

ثلاثة من البيض متوسط الحجم

كوب واحد من السكر الأبيض الناعم

كوب واحد من أي نوع زيت نباتي

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

ملعقة واحدة من البيكنج باودر

رشة صغيرة من الفانيليا طريقة عمل كيك الشاتوه في المنزل أولا نحضر وعاء في الخلاط ونضع به كوب اللبن السائل وكوب السكر وثلاث ملاعق الكاكاو الكبيرة، ثم نقوم بتشغيل الخلاط حتى نخلط المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزيت تدريجيا إلى الخليط مع الاستمرار في تشغيل الخلاط لخلط المكونات حتى يتكون لدينا صوص الشيكولاتة.

بعد ذلك نأخذ كوب من صوص الشيكولاتة على جنب ونضعه في الثلاجة فترة قليلة حتى نحضر الكيكة.

ثم نضيف إلى الخليط الباقي الثلاث بيضات متوسطة الحجم ورشة الفانيليا ونقوم بخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول إليهم والبيكنج باودر مع خلط جميع المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

ثم نقوم بإحضار صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالزيت أو السمنة، ثم نقوم بسكب الخليط بها مع تحريك الصينية يمينا ويسارا حتى يتساوى الخليط في الصينية.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج لمدة أربعين دقيقة.

ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم بعمل ثقوب باستخدام خلة الأسنان ونقوم بإخراج صوص الشيكولاتة من الثلاجة ونسكبه على كيك الشاتوه ونقوم بتوزيعه عليها.

بعد ذلك نقوم بتزيين الكيك بجوز الهند أو المكسرات، ثم نضع كيك الشاتوه في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة زي التورتة تمام طريقة تحضير كيك الشاتوه في المنزل بصوص الشيكولاتة - ثقفني

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