كعبك هينور.. التخلص من خشونه الكعبين وتشقق القدمين هتبقى وردية كالحرير بخلطة معجزة هترجع كعب رجلك زى الاطفالالأطفال

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عمر شويل - جدة كعبك هينور.. التخلص من خشونه الكعبين وتشقق القدمين ، التخلص من خشونه الكعبين وتشقق القدمين قد يحتاج لعلاج روتيني، يتطلب الاستمرار لبعض الوقت، وأكثر من يعاني من تلك المشكلة هم الذين يعملون لوقت طويل بصورة تتطلب الوقوف والحركة، لذلك كانوا الفئة التي يجب عليها الاهتمام بتلك المشكلة قبل ظهورها، وبالتالي نقدم لكم بعض الطرق المساعدة على الحفاظ بترطيب وتنعيم القدمين باستمرار للوقاية من تلك المشكلة، أو حلها بصورة متأصلة لمنع عودتها مجددًا.

كعبك هينور.. التخلص من خشونه الكعبين وتشقق القدمين

الخشونة في القدمين تحدث بسبب تراكم الخلايا الميتة على الكعبين بشكل خاص، وإن تُرك الأمر كما هو فإن المشكلة تتفاقم، وتتحول إلى وضع أكثر خطورة وسوء، حيث تتشقق الأقدام بعمق، مسببة جروح ظاهرة، حتى أنها قد تنزف في بعض الأحيان، وهذا من الأمور الخطرة لأن الجروح المفتوحة قد تتلوث وتسبب العدوى فيما بعد.

بالتالي من غير السليم أن نترك تلك الشقوق دون علاج، ومن الممكن أن تلجأي للطرق الطبية إن كان الأمر مستفحلًا أو تشعرين بالألم حين الضغط على القدمين، أما لو كان الأمر أبسط من ذلك فيجب أن تحاولي إنقاد ما يمكن إنقاذه.

القضاء على خشونة وتشقق الكعبين بالمقشر

هذا المقشر متواجد في الصيدليات، ولكن من الأفضل أن تصنعيه في منزلك لوصفة طبيعية ذات نتائج أفضل، وهذا يتم عبر ما يلي:

خذي قدر نصف كوب من الملح أو أقل بقليل، وضعيهما في وعاء.

ضعي على الملح زيت الأطفال، من الممكن استخدام أي نوع متوافر بالسوق، ويجب أن تضعي كمية مناسبة دون إفراط.

قلبي المزيج، واعصري عليه ليمونة أو اثنتان حسب الحجم، ثم أعيدي المزج بعناية.

خذي الخليط، وضعيه على المنطقة المصابة مع فركها بعناية سواء استخدمت يدك، أو فرشاة مخصصة لهذا الغرض.

المهم أن تتقشر طبقة من الجلد الميت المتراكم على الكعبين، من أجل البدء في تحسين حالة الكعبين وتنعيمهما والقضاء على التشققات.

اغسلي قدميكِ في ماء دافئ حينما تنتهي من التقشير، ويمكنك استخدام زيت الأطفال لترطيبها.

القضاء على التشققات بالفازلين

هذه الطريقة تتطلب منك وضع قدميك في ماء مائل للسخونة بقدر بسيط لبعض الوقت، ومن ثم فركها إما بالحجر أو الفرشاة.

بعد ذلك تتم المحافظة على روتين دهان القدم بالكامل بالفازلين كل ليلة، على أن يتم لفهما بالنايلون حتى الصباح، وفركها بالفرشاة عند الاستيقاظ وتهويتها جيدًا.