قنبلة التفتيح الفوري فتحي بشرتك بماسك الخل والنشا وانسي البقع والاسمرار

تفتيح البشرة بماسك الخل والنشا يعد من أفضل الوصفات الطبيعية التي يبحث عنها الكثير من الفتيات والسيدات، وخاصةً الفتيات المقبلات على الزواج حيث أن البشرة البيضاء هى حلم كل فتاة، وهذا الماسك المميز يعد من أقوى المسكات التي تعمل على تبييض البشرة وإزالة الإسمرار، كما يعمل على نعومة البشرة ونضارتها ويساعد في علاجها، حيث أن مكونات هذا الكريم طبيعية وليس له أضرار على عكس الكريمات الجاهزة، والتي تسبب أضرار بالغة على البشرة بسبب المواد الكيميائية التي تدخل في صناعتها، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم ماسك النشا والخل.

ماسك الخل والنشا لتفتيح البشرة

يعتبر هذا الماسك من أقوى الماسكات التي لها فاعلية كبيرة للتفتيح بطريقة آمنة ومكوناتها بسيطة وليست مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 ملعقة كبيرة من الخل.

مقدار 2 ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ليمونة كبيرة.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

علبة فارغة نظيفة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة بطريقة آمنة، ويحتوي هذا الماسك على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل خطوات هذا الماسك من الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من عصير الليمون والسكر وماء الورد والنشا بالتدريج.

ثم نرفع هذا الخليط على النار مع التقليب جيدا.

يتم إضافة الخل ويتم التقليب على نار هادئة لمدة خمس دقائق ثم نرفع الخليط من على النار.

يتم تقليب الخليط جيدا حتى لا يتكتل الخليط، ثم نضعه على النار مرة أخرى حتى يصبح القوام كريمي ثقيل.

يتم وضع الخليط في علبة نظيفة محكمة الغلق، ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام.

يتم تطبيق هذا الخليط يوميا قبل النوم.

وفي اليوم التالي نغسل البشرة بالماء فقط مع مسح الوجه بقطعة من القطن مبللة بماء الورد.

ثم نمرر على الوجه قطعة من الثلج.

فوائد النشا والخل على البشرة

النشا والخل من المكونات الطبيعية الآمنة على البشرة، ويحتوى كلا منهم على فوائد كثيرة منها الآتي: