نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش القطنية للمخبوزات الشهية الرائعة اللي تسد جوعك في أي وقت في المقال التالي
خبز البريوش؛ هو خبز فرنسي ويكون بمثابة الخبز العادي في بعض وجبات الطعام، ولكن لا يحل محل الخبز العادي في أوان كثيرة لأكثر من سبب، أولاً: أن مكوناته كثيرة ودسمة ومكوناته هي ( دقيق، زبدة، بيض، سكر، ملح ) ثانياً: أنه مكوناته غير صحية بسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من الزبدة، وهذا على الأرجح لا يصح اذا تم استخدامه بشكل دائم أو كبير، ويمكن استخدام هذا الخبز مع الفاكهة أو الشيكولاتة وأيضا مع الطعام العادي بوجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، ومن أكثر الدول العربية التي تستخدم هذا الخبز دولة الجزائر.
مقادير خبز البريوش
اليكم مكونات خبز البريوش بمكونات سهلة وغير معقدة وتتوفر أغلبها في جميع المطابخ لسهولة مكوناتها
- ثلاث معالق من الطحين.
- بيضتين.
- اثنين كوب من الدقيق.
- ماء دافئ.
- عشر معالق من الزبدة.
- نصف معلقة ملح.
- خمس معالق من الحليب.
- اثنين معالق من السكر.
- واحد ملعقة كبيرة من الخميرة.
طريقة تحضير خبز البريوش
أهم ما يميز نجاح الوصفة من طريقة لأخرى هو كيفية تحضيرها بالشكل الصحيح اليكم هذه الطريقة لعمل الخبز بشكل صحيح وسهل وممتع
- اولا تحضير إناء لوضع المقادير فيه.
- أضع ثلاث معالق من الطحين ثم وضع البيضتان عليها.
- وضع كوبان دقيق على الخليط ثم نصف كوب ماء ويتم التقليب بطريقة يسيرة.
- أضع القليل من الزبدة على الخليط ويتم التقليب بشكل بطيء.
- ثم وضع نصف ملعقة ملح ووضع باقي مقادير الزبدة ثم يتم التقليب بطريقة أسرع.
- وضع السكر والخميرة على باقي المقادير والتقليب بشكل سريع لدمج المكونات مع بعضهما.
- يستحسن وضع هذه المقادير بعد أن تم تقليبها بهذا الشكل إلى الخلاط الكهربائي وتقليبها أكثر لدمج العجينة كاملة مع بعضها البعض.
- ثم وضع المكونات في صينية مدهونة بالزيت ووضع المكونات بطريقة مستوية.
- ترك العجينة لتختمر حوالي ساعة.
- ثم وضعها في الثلاجة لساعتين.
- ثم تقسم العجينة لكرات متساوية.
- ووضعها في الفرن على حرارة متوسطة أو ١٨٠ درجة مئوية.
- ثم متابعتها بالفرن من حين لآخر.
- ثم غلق النار على الخبز عندما نلاحظ أنه تم نضجه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البريوش القطنية للمخبوزات الشهية الرائعة اللي تسد جوعك في أي وقت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.