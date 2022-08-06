عجينة البريوش القطنية للمخبوزات الشهية الرائعة اللي تسد جوعك في أي وقت

خبز البريوش؛ هو خبز فرنسي ويكون بمثابة الخبز العادي في بعض وجبات الطعام، ولكن لا يحل محل الخبز العادي في أوان كثيرة لأكثر من سبب، أولاً: أن مكوناته كثيرة ودسمة ومكوناته هي ( دقيق، زبدة، بيض، سكر، ملح ) ثانياً: أنه مكوناته غير صحية بسبب أنه يحتوي على كمية كبيرة من الزبدة، وهذا على الأرجح لا يصح اذا تم استخدامه بشكل دائم أو كبير، ويمكن استخدام هذا الخبز مع الفاكهة أو الشيكولاتة وأيضا مع الطعام العادي بوجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، ومن أكثر الدول العربية التي تستخدم هذا الخبز دولة الجزائر.

مقادير خبز البريوش

اليكم مكونات خبز البريوش بمكونات سهلة وغير معقدة وتتوفر أغلبها في جميع المطابخ لسهولة مكوناتها

ثلاث معالق من الطحين.

بيضتين.

اثنين كوب من الدقيق.

ماء دافئ.

عشر معالق من الزبدة.

نصف معلقة ملح.

خمس معالق من الحليب.

اثنين معالق من السكر.

واحد ملعقة كبيرة من الخميرة.

طريقة تحضير خبز البريوش

أهم ما يميز نجاح الوصفة من طريقة لأخرى هو كيفية تحضيرها بالشكل الصحيح اليكم هذه الطريقة لعمل الخبز بشكل صحيح وسهل وممتع