بالرغم من كثرة المخللات والمقبلات التي لا تخلو منها أي مائدة الطعام سواء في المناسبات أو في الأيام التقليدية، ولا يوجد أفضل من مذاق تلك المخللات والمقبلات وخاصة الخيار المخلل، حيث يتم إعداده بطريقة صحية فيكون مقرمش ولذيذ جدًا، ولهذا يقبل على تناوله الكثيرين دون استثناء سواء الكبار أو الصغار، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا أفضل طريقة لعمل الخيار المخلل اللذيذ في المنزل وبشكل سريع فقط في يوم واحد.

ما هي مكونات عمل الخيار المخلل اللذيذ في المنزل

تعتبر المكونات اللازمة لإعداد الخيار المخلل رخيصة ومتوفرة في كل منزل، حيث أنها تعتمد في الأساس على العنصر الأهم وهو الخيار، ولكن جاءت تلك المكونات كما يلي:

حوالي ربع كيلو من الخيار، ومن الأفضل أن بحجم صغير، حيث أن الخيار ذات الحجم الصغير هو أنسب أنواع الخيار للتخليل.

يسوف نحتاج إلى حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة كبيرة ممتلئة من الملح الناعم.

كذلك سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من الماء الذي سبق غليه.

عدد أربع فصوص فقط من الثوم المقطع على شكل حلقات دائرية.

حوالي نصف ملعقة كبيرة ممتلئة من النعناع الناعم المجفف والذي تم طحنه جيداً.

كما لا بد أن يكون لدينا ورق لورا، وسوف نضيف 2 ورقة منه فقط.

تقريباً مقدار ربع كوب فقط من الخل الأبيض العادي.

طريقة تخليل الخيار في المنزل بأسهل وأفضل طريقة

تعتبر الطريقة الخاصة بتحليل الخيار في المنزل من أسهل الطرق وأسرعها، وهي جاءت كما يلي: