وصفة جبارة ومذهلة لعمل كرات البسبوسة بجوز الهند بالمكونات البسيطة

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كرات البسبوسة بجوز الهند لها شهرة كبيرة للغاية وذلك منذ العصر الفاطمي، إذ أنها تعتبر من أبرز وأكثر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، هذا بالإضافة إلى أن البسبوسة من بين أنواع الحلويات البسيطة والسهلة التي من الممكن أن تقوم الأمهات بصنعها وتحضيرها من المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك بغير أن يواجهوا أية مشاكل مع ضمان حصولهم على المذاق اللذيذ الشهي والمراد. مكونات عمل كرات البسبوسة بجوز الهند كوب واحد من الزبادي.

عدد ٢ كوب من السميد.

علبة قشطة.

نصف كوب من السمنة والسكر.

شربات.

ربع كوب من جوز الهند.

فندق محمص ولوز.

بيكنج باودر “ملعقة صغيرة”. طريقة تحضير كرات البسيوسة بجوز الهند في البداية قومي بمزج المقادير الآتية: الزبادي، السميد، السمنة، جوز الهند، البيكنج باودر، السكر، القشطة، السكر مع بعضهم البعض إلى أن تحصلين على عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بوضع العجينة بقوالب صغيرة ومن ثم ضعيها بالفرن.

قومي في النهاية بتزيين البسبوسة بواسطة البندق واللوز ومن ثم قومي بسكب الشربات عليها وهكذا تكون طرأت البسبوسة بجوز الهند جاهزة على التقديم. مكونات أخرى لعمل كرات البسبوسة مسحوق الهيل “ربع ملعقة صغيرة”.

ماء “كوب ونصف”.

سميد “كوب ونصف”.

سكر “كوب واحد فقط”.

جوز الهند مبشور “كوب واحد”.

سمن أو زبدة “ملعقتان كبيرتان”. طريقة أخرى لتحضير كرات البسبوسة قومي في البداية بوضع السميد بوعاء ومن ثم قومي بتحميصه على النار باستخدام الزبدة حتى يصير لونه بني فاتحاً.

بعد ذلك قومي بوضع جوز الهند على السميد وتابعي التحميص، ومن ثم قومي لإطفاء النار واتركيه حتى يهدأ.

قومي بعدها بوضع السكر والماء مع بعضهم البعض في وعاء على نار هادئة ومنخفضة وتبعث المزج إلى أن يذوب السكر، وعند الغليان قومي بإطفاء النار واتركيه حتى يهدأ.

قومي بوضع السميد والهيل وجوز الهند بوعاء وقومي بإضافة الشربات إليهم وتابعي المزج جيداً إلى أن تحصلين على عجينة متماسكة.

بعد ذلك قومي بوضع العجينة جانباً حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعة، ومن ثم قومي بصنع كرات صغيرة واتركيها حتى يهدأ.

في النهاية قومي بوضعها في زيت غزير ولا بد أن يكون ساخناً لكي تتحول الى اللون الذهبي، وهكذا تكون طرأت البسبوسة بجوز الهند جاهزة على التقديم. عمر شويل - جدة وصفة جبارة ومذهلة لعمل كرات البسبوسة بجوز الهند بالمكونات البسيطة - ثقفني

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