وصفات تنعيم الشعر حولي شعرك خيوط حرير بمعلقة من زيت القرنفل

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حولي شعرك بخيوط حرير بمعلقة من زيت القرنفل هذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات على محركات البحث جوجل، وذلك حتى يتم الحصول على شعر ناعم كالحرير وهذا هو حلم كل فتاة تسعى إلى تحقيقه، حيث أن الشعر الناعم يعد من مميزات المرأة الجميلة، وقد يلجأ البعض منهم إلى كريمات فرد الشعر الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، إلا أنها بالرغم من ارتفاع سعرها قد تلحق ضررا كبيرا للشعر، لذلك يبحث البعض الآخر عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على تغذية ونمو الشعر وصحة بصيلاته، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات لتنعيم الشعر وتجعله كالحرير.
حولي شعرك بخيوط حرير بمعلقة من زيت القرنفل
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة لتنعيم الشعر بشكل ملحوظ، وتتمثل المكونات في الآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.
- نصف كوب من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يتم تجهيز وصفة رائعة لتنعيم الشعر وتجعله جذاب بطريقة انسيابية، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:
- نحضر وعاء عميق ونحضر به كلا من زيت القرنفل وزيت الزيتون، ثم نرفع الخليط على نار هادئة حتى يسخن بدون أن يغلي.
- نترك الخليط يهدأ قليلا ثم يتم وضعه في زجاجة ويتم وضع كمية مناسبة على الشعر، وذلك مع التدليك جيدا من جذور الشعر إلى الأطراف.
- نمشط الشعر جيدا لمدة ربع ساعة حتى يتم تنشيط الدورة الدموية للشعر ثم نضع عليها فوطة ساخنة.
- يغسل بعدها الشعر بالماء الدافئ والشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك.
- يمشط الشعر مرة أخرى جيدا ونتركه حتى يجف جيدا.
القرنفل وماء الورد لتنعيم الشعر
نحضر مجموعة من المكونات التي تلزم لعمل وصفة رائعة لتنعيم الشعر، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 2 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- نصف كوب من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- مقدار ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة ممتازة تعمل على جعل الشعر كالحرير، وتتمثل خطواته في الآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضع به كلا من القرنفل وماء الورد وزيت الزيتون وزيت الخروع، ويتم تقليبهم جيدا حتى يتجانس الخليط.
- نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف مع التدليك جيدا.
- نترك الخليط لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بفوطة دافئة.
- يتم غسل الشعر بالماء البارد والشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك.
- تستخدم هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نصل لأفضل النتائج.
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