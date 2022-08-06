بشرتك هتكون زي الاطفال في نعومتها بماسك النشا والحليب جربي بنفسك

يعد ماسك الحليب والنشا واحد من أهم الماسكات التقليدية التي اعتادت أغلب النساء وضعها على الوجه، وذلك لكون ماسك الحليب والنشا له فوائد عديدة للبشرة، وفي السطور التالية سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير ماسك الحليب والنشا وكذلك سوف نتعرف على أبرز فوائد استخدام الماسك.

ماسك الحليب والنشا

يعتبر ماسك الحليب والنشا أحد أفضل أنواع الماسكات التي عند وضعها على البشرة كما سوف يساعد بفاعلية في الحصول على البشرة الصحية المشرقة والمتوهجة التي تتميز بأنها خالية بشكل تام من أي شوائب، وكل هذا يرجع تحضيره وإعداده بفضل مجموعة من أفضل المواد الطبيعية بشكل كامل ولا يوجد بالماسك أي مواد كيميائية الضارة بالبشرة والجلد، وجاءت مكونات ماسك الحليب والنشا كالآتي:

حوالي نصف ملعقة كبيرة في الحجم من النشا.

واحد ملعقة ذات حجم كبير من الحليب البودرة.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من ماء الورد الذي يباع عند العطار.

طريقة تحضير ماسك النشا والحليب

هناك بالتأكيد عدة طرق مختلفة لعمل وتحضير ماسك الحليب والنشا، وجاءت أسهل تلك الطرق وأفضلها كما يلي:

في البداية نقوم بمزح النشا مع الحليب البودر بشكل جيد ثم نقوم بإضافة إليهم ماء الورد ولكن بشكل تدريجي مع ضرورة الاستمرار في التقليب حتى يصبح لدينا خليط ذات ملمس كريمي.

بعد ذلك نبدأ في فرد الماسك على الوجه ويترك لمدة حوالي ربع ساعة أو حتى يصبح الماسك جاف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر.

يفضل ضرورة تكرار ماسك النشا والحليب مرتين أسبوعيًا بأقل تقدير وذلك حتى يتم الحصول على النتائج المثالية.

مكونات عمل ماسك النشا والحليب مع بياض البيض

سوف نحتاج إلى حوالي ربع كوب من النشا.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

بياض بيضة واحدة.

طريقة تحضير ماسك النشا والحليب وبياض البيض لبشرة نضرة ومشرقة