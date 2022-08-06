كريم لبان الذكر لتفتيح البشره وإزالة البقع والتجاعيد الكولاجين الطبيعي

نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الذكر لتفتيح البشرة وإزالة البقع والتجاعيد الكولاجين الطبيعي هو الأكثر فاعلية وأثبت نجاحه بشكل لا يصدق مع كثير من التجارب التي تم تطبيقها حتى الآن، وبما أن الكولاجين المتوفر في محلات التجميل باهظة الثمن تتجه الكثير من السيدات إلى التجارب الطبيعية والتي تم إثبات مصداقيتها على المدى القريب، حيث أن كولاجين لبان الذكر يكسب البشرة نضارة وحيوية ويرطب الجلد ويقضي علي التجاعيد الناتجة بسبب تقدم العمر أو العوامل المختلفة، حيث أن الجلد ينتج الكولاجين طبيعيا لكن مع تقدم العمر تناقص نسبة الكولاجين بشكل نهائي مما يدعو إلى توفير هذه النسبة من المصادر الأخرى سواء كانت مستحضرات طبيعية كما في هذا المقال أو المواد الكيميائية.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر والفازلين منزليا

واحد كوب كبير من منقوع لبان الذكر.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

يضاف منقوع لبان الذكر في طبق مناسب ويضاف إليه ملعقة النشا وملعقة ماء الورد ويتم تقليبهم جيدا حتى يذوب النشا تماما.

ثم نضع الفازلين في طاسة صغيرة على نار هادئة جدا حتى يذوب الفازلين تماما.

ثم يرفع من علي النار حتي يبرد تماما ويضاف آلية المكونات التي تم مزجها معا في الخطوة الاولي.

يقلب الخليط جيدا للحصول علي قوام متماسك ومشابة الكريم الجاهز.

يتم وضع الكريم في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك ويصبح لين سهل الاستخدام.

بذاك يكون الكريم جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

للحصول على نتيجة مبهرة من أول استخدام يتوجب تطبيق الخطوات التالية: