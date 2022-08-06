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تعد البسبوسة واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية المشهورة التي يعشقها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة مثل البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالشيكولاتة أو البسبوسة بجوز الهند السادة ويبحث الكثير منكم عن طرق تحضير بسبوسة الحلواني اللذيذة وتعد طريقة تحضير البسبوسة سهلة وبسيطة غير مكلفة وتحتوي على قيم غذائية عالية ومفيدة. مقادير عمل بسبوسة الحلواني في المنزل نصف كيلو جرام من السميد

كوب واحد من السكر الأبيض

نصف كوب من السمنة البلدي

كوب واحد من اللبن السائل

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل الأبيض

أربع ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور مقادير عمل الشربات كوب ونصف من السكر

كوبين من الماء

ملعقة واحدة من السمنة البلدي

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

باكو من الفانيليا طريقة تحضير الشربات نحضر وعاء عميق ونضع به السكر والماء ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض على نار عالية حتى يذوب السكر تماما ونترك الخليط حتى يغلي.

بعد ذلك نضيف إليهم عصير الليمون ونضيف الفانيليا وملعقة السمنة البلدي ونقلبهم قليلا، ثم نرفعه ونتركه حتى يبرد. طريقة تحضير بسبوسة الحلواني في المنزل نحضر وعاء ونضع به اللبن السائل والسكر وجوز الهند المبشور وعسل النحل الأبيض والسمنة البلدي ونقوم بخفق جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا باستخدام المضرب اليدوي حتى تختلط المكونات.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضع به السميد ونقوم بإضافة خليط جوز الهند والسمنة البلدي ونقوم بتقليب المكونات براحة اليد حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض جيدا.

ثم نقوم بإحضار صينية مدهونة بالسمنة ونضع بها خليط البسبوسة ونقوم بفردها في الصينية براحة اليد.

بعد ذلك نقوم بتقطيع البسبوسة باستخدام السكينة، ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي.

بعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونضع لها الشربات البارد وهي ساخنة ونتركها حتى تبرد قليلا.

ثم نقوم بوضع قطع البسبوسة في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة تحضير بسبوسة الحلواني في ثواني بالطعم اللذيذ الأصلي - ثقفني

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