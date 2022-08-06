وصفة النشا والليمون لازالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

وصفة النشا والليمون لازالة الشعر هي طريقة سهلة ومجربة وفعالة يمكن الاعتماد عليها في تنظيف الجسم بالكامل من الشعر الزائد، حيث أن الشعر الزائد يتسبب في مشكلة، وهي المظهر الغير لائق لوجود البشرة وبها الكثير من الشعر الغير مرغوب فيه، ولهذا ترغب النساء في الحصول على بشرة ناعمة ملساء صافية بدون أي شعر زائد، ويعد خليط النشا الاختيار الأمثل لتنظيف البشرة من الشعر الغير مرغوب به، مع إعطاء ملمس راقي ولامع للبشرة، وذلك بسبب فاعلية خليط النشا في إزالة الشعر من الجذور، كما أنه سهل التحضير والاستخدام.

وصفة النشا والليمون لازالة الشعر

تعد هذه الطريقة إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تنظيف الوجه من الشعر الزائد، حيث يتم تحضيرها كالتالي:

المكونات

ملاعق من مسحوق النشا.

ملعقة من زيت الزيتون أو زيت اللوز.

ليمون

طريقة تحضير وصفة النشا والليمون لازالة الشعر

نقوم بمزج النشا مع الزيت جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بشكل دائري لمدة 5 دقائق.

ثم نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تماما.

ثم نقوم بفرك الوجه بحركات دائرية مرة أخرى للتخلص من الشعر الزائد.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

يرجي ترطيب البشرة بعد الوصفة بكريم مرطب.

تكرر تلك الوصفة لمدة 4 أيام متواصلة للقضاء على الشعر الزائد من الوجه تماما، لأن مرة واحدة لا تكفي لإزالة كل الشعر الزائد، ويرجى تكرارها أكثر من مرة.

فوائد النشا للبشرة

يمكن الاعتماد على النشا في وصفات إزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم، حيث أن النشا يقوم بما يلي: