كريم الفازلين والقرنفل للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال 50 سنة هتبقي ملكة جمال 

كريم الفازلين والقرنفل للوجه، هي إحدى الوصفات الجميلة التي يتم تداولها عبر مواقع التجميل العالمية بين النساء، حيث أن الفازلين هو أحد المرطبات القوية التي تعمل على تنعيم البشرة وترطيبها، ويصلح الفازلين بشدة في فصل الشتاء القارص، لأن البشرة تتعرض للجفاف الشديد نتيجة برودة الطقس، بينما يعمل القرنفل على تغذية البشرة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة.

كريم الفازلين والقرنفل للوجه

يمكن تنفيذ هذه الوصفة داخل المنزل بكل سهولة، لأن الفازلين منتج طبي رخيص الثمن ولكن له مفعول قوي في ترطيب البشرة وتفتيحها، وأيضا القرنفل عشب ذو رائحة عطرة متوفر داخل كل مطبخ، فهو يعمل على إعطاء الطعام نكهة ومذاق رائع، ويمكن تنفيذ هذه الوصفة كما يلي:

المكونات

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القرنفل.

طريقة التحضير

في البداية نقوم بإذابة الفازلين على النار باستخدام طبق ألومنيوم صغير.

ثم نقوم بطحن القرنفل حتى يصبح ناعما.

ثم نقوم بخلط القرنفل والفازلين معا.

ثم نضع هذا الخليط على البشرة كمقشر طبيعي لإزالة الرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميت.

ثم نترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة حتى يجف.

ثم نقوم بفرك البشرة بحركات دائرية.

ثم نشطف البشرة بماء بارد.

يفضل عمل مكعبات من الثلج باستخدام ماء الورد، وتمريرها على البشرة لغلق المسام، ولضمان إزالة أي شوائب منها.

تكرر الوصفة بشكل يومي لمدة شهر كامل للحصول على بشرة ناصعة البياض.

وصفة كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة

يعد خليط القرنفل من أقوى خلطات تفتيح البشرة، حيث أن تلك الوصفة تعمل على تجديد مظهر الجلد وتعمل على اشراق البشرة ونضارتها، ويتم تنفيذ الوصفة كما يلي:

المكونات

2 ملعقة من الفازلين.

2 ملعقة من القرنفل المطحون.

4 ملاعق من الجلسرين.

5 ملاعق من العسل.

طريقة التحضير