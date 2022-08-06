كريم تفتيح مضاد للتجاعيد والخطوط الرفيعة وشد منطقة تحت العين من أول استعمال

كريم تفتيح مضاد للتجاعيد، أن ظهور تجاعيد البشرة للرجال والنساء يدل على التقدم في العمر، وأكثر من ينزعج من تلك التجاعيد هي النساء، لأن كل أنثى تحب أن تظهر دائما بمظهر جذاب وراقي وعصري، وتحزن عند ظهور الشعر الأبيض أو ظهور تجاعيد في بشرتها، لأنها بذلك تقدمت في السن، ولهذا فيمكن معالجة مشكلة تجاعيد البشرة من خلال تنفيذ بعض الوصفات الطبيعية المنزلية، حيث تتوفر مكونات تلك الوصفات داخل كل منزل، دون الحاجة إلى الذهاب لطبيب الجلدية لعمل جلسات شد البشرة بتكاليف غالية الثمن.

كريم تفتيح مضاد للتجاعيد

يمكن تنفيذ مثل هذه الوصفة الرائعة داخل المنزل من أجل القضاء على تجاعيد البشرة، وإعطاء البشرة مظهر حيوي وجذاب، حيث يتم تحضير الوصفة كما يلي:

المكونات

بياض 2 بيضة.

4 ملاعق جلسرين.

2 ملعقة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

2 ملعقة جيل صبار.

طريقة التحضير

نقوم بطحن المكونات السابقة جيدا في الخلاط الكهربائي لضمان امتزاجهم.

ثم نقوم بتوزيع هذا الخليط على البشرة بالكامل.

ثم نترك هذا الخليط حتى يجف تماما.

ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

ثم نقوم بتمرير مكعبات الثلج على البشرة حتى تذوب.

ثم نقوم بترطيب البشرة بكريم مرطب.

تكرر تلك الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على بشرة صافية وخالية من التجاعيد.

هذا الخليط لا يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة، بل يجب استخدامه بعد تحضيره مباشرة.

وصفة الخميرة والنشا للقضاء على تجاعيد البشرة

يمكن القضاء على تجاعيد البشرة وإزالة الخطوط البيضاء التي تعبر عن الشيخوخة والتقدم في العمر من خلال تنفيذ الخليط التالي:

المكونات

نصف كوب نشا

ربع كوب خميرة.

2 ملعقة دقيق.

6 ملاعق ماء مثلج.

5 ملاعق زيت لوز حلو.

4 ملاعق من الجلسرين النقي.

طريقة التحضير