بطاطس المطاعم.. ملعقة ذهبية ضعيها على البطاطس هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب زيت نهائيا

طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي، البطاطس المقرمشة يجب تقديمها بجانب الكثير الوجبات المختلفة، ومعظم النساء يقومون بتحضير البطاطس ولكنها تخرج من الزيت ولكنها تكون طرية وغير مقرمشة ولذلك يرفضون جميع أفراد الأسرة تناول وبتالي تقوم ربة المنزل بإلقاء البطاطس في القمامة ويطلبون شراء بطاطس من الخارج، وهذا ليس حل لذلك ولذلك قامت جميع النساء بالبحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة طريقة قلي البطاطس لكي تكون مقرمشة مثل المطاعم الكبرى وتريد أن تعرف السر وراء ذلك، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات البطاطس المقلية المقرمشة مثل المطاعم

لكي تحصلي على البطاطس مقرمشة ولذيذة مثل المطاعم الكبرى يجب عليكِ قراءة هذه السطور بكل اهتمام وتنفيذ جميع المكونات والخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة، ونحن نريد أن نوفر على كل ربة منزل المال والذهاب إلى المطاعم لشراء البطاطس المقلية، والبطاطس إذا تم قليها في الزيت تكون سبب في زيادة الوزن بسرعة كبيرة، وبتالي تصبح البطاطس غير صحية وتسبب في ظهور مشاكل صحية أخرى نحن في غنى عنها، أما في حالة تناول البطاطس المقلية بالطريقة التي سوف أقدمها لكم تكون صحية ولا تؤثر بالضرر على الصحة إطلاقا، والآن سوف أقدم المكونات:

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من الدقيق.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من بهارات مختلفة.

ربع ملعقة من الملح.

خطوات قلي البطاطس المقلية مثل للمطاعم

يجب عليك تجربة هذه الوصفة في كمية قليلة من البطاطس وإذا نالت إعجاب الجميع يجب عليك تكرار هذه الوصفة بالكمية التي تريدها، والآن سوف أقدم لكم الخطوات:

يجب تقشير البطاطس وغسلها بالماء النظيف.

يجب نقعها في ماء به قطع ثلج.

يجب تصفيه الماء من على البطاطس.

بجب وضع التوابل على البطاطس وتقلبيها.

يجب وضع البطاطس في النشا.

يجب تغليف البطاطس بالنشا.

يجب وضع البطاطس على صينية ونقوم برش

معلقة من الزيت على وجه البطاطس وبعد ذلك نقوم بإدخالها الفرن.

يجب إخراجها عند تمام التس

كما ذكرنا في المقال طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت والحصول على بطاطس مثل المطاعم فيمكن استخدام هذه الطريقة ووضع ملعقة نشا يساعد على امتصاص البطاطس المقرمشة وجعلها بدون زيوت وأيضا الحصول على بطاطس مقرمشة خالية من الزيت وصحية بدون أضرار أو أمراض ولا تسبب الكولسترول أو اس أمراض اخري فيمكن وضع النشا علي البطاطس بهذه الطريقة والحصول على بطاطس مقرمشة