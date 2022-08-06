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كريم نيفيا لفرد الشعر، يعمل كريم نيفيا ككيراتين طبيعي للشعر، إذ يعد من أفضل الطرق لعلاج الشعر المجعد والخشن من خلال فرده وتنعيمه، بما يسهل عملية تمشيط الشعر وفك تشابكه، ويظهره بمظهر صحي ولامع في أقل وقت ممكن. كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن المكونات ملعقتان من كريم نيفيا.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الدقيق. طريقة التحضير نقوم بوضع جل الصبار في وعاء مناسب الحجم، ثم نضعه في الميكروويف لبضع ثواني، حتى يذوب الجل تماماً.

نخلط الجل المذاب مع كريم نيفيا في ذات الوعاء، حتى يتجانس قوامهما.

قومي بإضافة باقي المكونات السابقة إلى خليط الكريم والجل، مع التقليب المستمر، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك الناتج على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام، واتركي الماسك على شعرك لمدة 3 ساعات كاملة.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب.

قومي بترطيب شعرك باستخدام القليل من البلسم على شعرك بعيداً عن الجذور، وغسله بعد مرور 10 دقائق بالماء الفاتر.

لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة، كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) أسبوعياً. وصفة كريم نيفيا والنشا لفرد الشعر الخشن المكونات 3 ملاعق من كريم نيفيا.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة من الفازلين الأصلي.

كمية قليلة من النشا.

ملعقة من زيت الخروع. طريقة التحضير نقوم بإذابة الفازلين من خلال وضعه في حمام مائي، إلى أن يصبح بدرجة حرارة الغرفة.

نضيف جميع المكونات السابقة إلى الفازلين المذاب، ونمزجهم جيداً معاً، إلى أن يتم الحصول على خليط متجانس القوام.

اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو جيداً لتنظيف فروة رأسك.

افردي الماسك على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم قومي بتغطيته بالبونيه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة 60 طقيقة، ثن اغسليه بالماء والقليل من الشامبو.

ثم قومي بوضع كريم تصفيف مناسب لنوع شعرك، وعليكي ان تنتظري حتى يجف شعرك قليلاً، وابدئي بتمشيطه باستخدام فرشاة خشبية أو مشط خشبي واسع الأسنان. عمر شويل - جدة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين - ثقفني

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