كنز لكل عروسة.. النشا والليمون قنبلة لتفتيح الإبط والمناطق الحساسة وازالة سواد 20 سنة فى دقيقتين هتبقى قشطة منورة بدون تكاليف

كنز لكل عروسة.. النشا والليمون قنبلة لتفتيح الإبط ، يمكنك استخدام النشا والليمون لتفتيح الإبط والمناطق ذات الجلد الحساس بوجه عام، فهذه المناطق بشكل خاص تتأثر بالاحتكاك، والعرق، مما يجعلها تلتهب في بعض الأحيان مسببة اللون الأكثر غمقانًا من البشرة، وتحولها فيما بعد من اللون الأبيض إلى لون قريب من البني المائل للرمادي، وبالطبع هذا يجعل شكل الجسم مشوه، ما يعني فقدان المرء الثقة في شكله العام خاصةً الإناث، لأنهن يحببن ارتداء ما يظهر جمالهن وليس ما يظهر عيوبهن! لذلك قررنا إخبارك بالتأثير الرائع للنشا والليمون لتخليصك من تلك المشكلة الأزلية.

كنز لكل عروسة.. النشا والليمون قنبلة لتفتيح الإبط

ليس عليك سوى تحضير ماسك النشا مع الليمون ، وهو مكون من قدر بسيط من النشا، معصور عليه ليمونتان.

، وهو مكون من قدر بسيط من النشا، معصور عليه ليمونتان. تأكدي بداية من عدم وجود أي أوساخ، أو مواد مضادة للتعرق ولا مزيلات لرائحة العرق، ولا شعر في تلك المنطقة.

خذي من الخليط، وادهني بعناية المنطقة بالكامل، ولا تتركي ذراعك مرفوعًا، بل يمكنك إنزاله طبيعيًا.

انتظري 10 دقائق فقط، أو حتى يجف على جلدك وتشعري بجفافه.

ابدأي تفكيك الماسك، ثم اغسلي بالماء الدافئ بعناية وجففي فيما بعد.

فوائد الليمون للبشرة

إن كنت تستخدمي الليمون لتفتيح بشرتك فإن هذه ليست الفائدة الوحيدة التي تحصلين عليها، لأن هناك فوائد أخرى عديدة، منها:

الليمون في حد ذاته عامل مساعد في التفتيح، بسبب ما يمنحه للبشرة من فيتامين ج الذي يساهم في منحها بياضًا مشرق.

كذلك يتخلص من طبقات الجلد الخارجية ما يعني أن البشرة تتقشر باستخدامه، وتظهر من تحتها طبقات جديدة أكثر صحة وشبابًا وبياضًا.

كما أنه يحمي بشرتك من الفطريات بفضل مضادات الأكسدة، التي تساهم في القضاء على الالتهابات التي تحدث بفعل الاحتكاك.

يمنح بشرتك الترطيب الذي تحتاجه مما يؤدي لنعومة فائقة.

فوائد النشا للبشرة

يعمل النشا كمكون مشارك مع الليمون في تحويل بشرتك للشكل الذي ترغبين فيه وتتمنيه، وهذا بسهولة تامة وبدون الاضطرار للتعرض لأي موقف سيئ، حيث: