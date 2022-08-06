نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخمس خطوات فقط هذه هي طريقة العناية بالشعر الهايش والمتقصف بأسرار المحترفين وأعيدي له حيويته ونعومته في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الشعر الهايش والمتقصف من أكثر المشكلات التي تتسبب قلقًا وحيرة لدى معظم الناس، وذلك يرجع إلى تعرض الشعر للجفاف وعدم حصوله على الترطيب المطلوب، وبناء على ذلك يتم البحث عن طرق العناية بالشعر الهايش، وذلك بهدف التخلص من تلك المشكلة نهائيًا، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

العناية بالشعر الهايش

كي نقوم بالتخلص من الشعر الهايش ونتحصل على شعر ناعم ومميز، فعلينا الالتزام بتلك الأمور الآتي ذكره:

استخدام الزيوت الطبيعية

إن استخدام الزيوت الطبيعية على الشعر تساعدنا في التوصل إلى شعر لامع وصحي، فهي تعطي للشعر درجة الترطيب التي يحتاجها، ومن هذه الزيوت، زيت جوز الهند، وزيت شجرة الشاي، وزيت الجوجوبا.

قص أطراف الشعر المتقصفة

إن قص أطراف الشعر المتقصفة من أسرع الحلول التي تجعلنا نتخلص من الشعر الهايش والتخفيف من مظهره بعض الشيء، فكل ما علينا فعله، هو القيام بقص أطراف بسيطة منه، حتى نحافظ على انسيابية الشعر بعض الشيء.

تناول مكملات الفيتامينات والمعادن

من الوارد أن الشعر في حاجة إلى الكثير من المعادن والفيتامينات، وفي حال عدم الحصول على القدر الكافي منها، فهنا سيتعرض إلى الجفاف، لذلك يجب تناول فيتامين B12، وحمض الفوليك، حتى نتحصل على شعر صحي.

الحفاظ على معدل ترطيب الشعر

إن الحفاظ على معدل ترطيب الشعر يأتي من خلال شرب المعدل الطبيعي من الماء، ودائمًا ما لا يهتم الكثير من الناس بذلك الأمر، لكنه يساعد في علاج الشعر الهايش بصورة لافتة للنظر.

الابتعاد عن استعمال منتجات غير ملائمة للشعر

هناك أكثر من منتج مخصص للشعر يحتوي على مكونات كيميائية تعمل على زيادة نسبة تعرض الشعر للجفاف، وذلك لأنها تعمل على إزالة الزيوت الطبيعية التي يفرزها الشعر، لذلك يفضل استخدام مكونات طبيعية بشكل أكبر على الشعر، حتى نتخلص من تلك المشكلة.

وفي الختام نكون قد أوضحنا لكم صورة مفصلة بخصوص طرق العناية بالشعر الهايش، فهذه الطرق تشكل حاجز قوي يمنع من تعرضنا لمشكلة الشعر الهايش، وتجعلنا نصل بكل سهولة للشعر الناعم واللامع.