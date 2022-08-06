نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزيل عرق طبيعي ومبيض للبشرة آمن 100% لرائحة جميلة وهادئة مهما كانت درجة الحرارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثر البحث عن مزيل عرق طبيعي ومبيض للبشرة في الفترة الأخيرة تزامنًا مع دخول فصل الصيف والارتفاع الشديد في درجة الحرارة باعتباره من الأمور الهامة التي لا غنى عنها، لحسن الحظ هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها كمزيل عرق ومبيض للبشرة في نفس الوقت وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

مزيل عرق طبيعي ومبيض للبشرة

يلجأ الكثيرون إلى استخدام مزيلات العرق الجاهزة خاصة مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة والتي تسبب تغير لون هذه المنطقة لذا وجب التنويه عن بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها في إعداد أفضل مزيل عرق بمكونات طبيعية بسيطة.

الوصفة الأولى

يمكن تحضير هذه الوصفة الخطيرة بمكونات وبسيطة وخطوات سهلة تتمثل في التالي:

المكونات

2 ملعقة من الشبة الناعمة المطحونة.

ملعقة من ماء الورد.

القليل من المسك الأبيض.

مقدار 3 ملاعق من بودرة الأطفال.

الطريقة

نضع المكونات السابقة في بولة عميقة وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتحول إلى قوام كريمي ناعم.

نصب الخليط في زجاجة فارغة لضمان سهولة الاستخدام.

ندهن هذه الخلطة تحت الإبطين يوميًا عقب الاستحمام مباشرة.

الوصفة الثانية

لإعداد مزيل عرق طبيعي بمكونات اقتصادية بسيطة ينبغي إتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

مقدار ملعقتان من النشا.

4 قطرات من زيت شجرة الشاي.

نقطتين من أي زيت عطري مفضل.

الطريقة

نضع مقدار زيت جوز الهند في حمام مائي حتى يتحول إلى سائل.

نخلط مقدار كل من زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي مع النشا والبيكنج صودا والزيت العطري

ويفضل وضع المزيج في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك.

نصب الخليط في زجاجة مزيل عرق قديمة لضمان سهولة الاستخدام ويستخدم يوميًا عقب الاستحمام.

في نهاية مقال مزيل عرق طبيعي ومبيض للبشرة حيث تم التعرف على طريقة إعداده بمكونات اقتصادية بسيطة وتكلفة زهيدة وخطوات سهلة سواء بعمل خليط من الشبة وماء الورد أو من خلال عمل مزيج رائع من النشا وزيت جوز الهند والبيكنج صودا.