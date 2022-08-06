بأسرار المحترفين.. حلوى جوز الهند مكتوبة سهلة وسريعة وطعم روعة تذوب الفم من اول قطمه

يعتبر جوز الهند من المواد التي تدخل في الكثير من الحلويات والمتوفرة في المنزل بصفة مستمرة؛ إلا أن البعض لا يعرف الطرق التي يمكن إعداد الحلويات به، لذلك نقدم لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل حلوى جوز الهند مكتوبة، ويعتبر جوز الهند من المواد الغذائية التي تحتوي على الكثير من الفوائد للجسم؛ لذا عليكم متابعنا إلى النهاية.

حلوى جوز الهند مكتوبة

يمكنك إعداد حلوى باستخدام القليل من جوز الهند المتوفر لديك، وذلك بالطريقة التي نعرضها عليكم فيما يلي:

مقادير كرات جوز الهند بالفرن

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ونصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

ثلث كوب من زيت عباد الشمس.

حبتان من البيض.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الكيك شيف.

طريقة تحضير حلى كرات جوز الهند بالفرن

ضعي البيض في بولة واخفقي بشكل جيد، ولابد أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

بعد ذلك قومي بوضع الفانيليا على البيض واخفقي مرة أخرى.

ثم أضيفي إليه السكر وقلبي جيدًا.

بعد ذلك اسكبي زيت عباد الشمس على المزيج، واستمري في التقليب الجيد حتى يذوب السكر مع البيض.

الآن انخلي الدقيق جيدًا في بولة، وانخلي معه الكيك شيف حتى يتداخل الهواء في المكونات.

بعد ذلك ضعي جوز الهند المبشور على المكونات وقلبي جيدًا، واعجني الخليط جيدًا حتى تصبح العجينة متماسكة.

الآن قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

بعد ذلك قومي بإحضار صينية وافردي عليها ورق الزبدة إن توفر لديك، وإن لم يتوفر ادهني الصينية بالزيت من الأرضية والجوانب.

الآن ابدئي في تشكيل عجينة جوز الهند إلى كرات صغيرة الحجم.

بعد ذلك ضعي الكرات في الصينية وأكملي باقي الكمية.

ثم ادخلي الصينية في الفرن في الرف الأوسط.

بعد ذلك اتركي الصينية لمدة لا تقل عن العشرة دقائق.

ثم اخرجي الصينية من الفرن بعد التأكد من النضج، والتأكد من أن الكرات أصبح لونها ذهبيًا.

بعد ذلك قومي بوضعها في بولة وغطيها بغطاء محكم وتناوليها مع كوب الشاي.

في نهاية المقال قد عرضنا لكم طريقة عمل حلوى جوز الهند مكتوبة، والتي نعدك أن تجد أن أطفالك سيطلبونها منك دومًا، فهذه الحلوى من الأصناف التي لا مثيل لتكلفتها القليلة نظرًا لتوافر مكوناتها في المنزل.