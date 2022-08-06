نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسي التقصف من تانى.. خلطات طبيعية لعلاج الشعر التالف بعد الصبغة هيبقى حرير وصحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن خلطات طبيعية لعلاج تلف الشعر بعد الصبغة، حيث انها تحتوي على مواد كيميائية تسبب ضرر كبير للشعر، وتجعله أكثر خشونة لذلك لابد من الاستعانة ببعض الخلطات الطبيعية التي تعطي الشعر الترطيب اللازم له لكي يستعيد الحيوية مرة أخرى، وذلك ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال.

خلطات طبيعية لعلاج تلف الشعر بعد الصبغة

يوجد بعض الخلطات الطبيعية التي تعيد للشعر حيويته بعد تعرضه للتلف عند استخدام الصبغة ومن ضمن هذه الخلطات الآتي:

خلطة زبدة الشيا وزيت الخروع

تعتبر زبدة الشيا من أكثر المواد الطبيعية المستخدمة في الترطيب والتي لها تأثير جيد على الشعر، وإضافة زيت الخروع لها يعيد للشعر رونقه ويتم استخدام الخلطة كالآتي: .

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من زيت الخروع.

وملعقة صغيرة واحدة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة واحدة من زبدة الكاكاو.

طريقة التطبيق

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها جيدًا.

بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر وتوزيعه من الجذور حتى الأطراف.

ثم ويتم وضع منشفة دافئة على الشعر ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، ويفضل استخدام شامبو للشعر المصبوغ.

خلطة زيت جوز الهند والمايونيز

من المعروف أن زيت جوز الهند يعطي الشعر الترطيب اللازم له، كما أن المايونيز يعمل على تنعيمه لذلك تعتبر هذه الوصفة من أفضل الوصفات المستخدمة.

المكونات

ملعقة كبيرة واحدة من زيت جوز الهند الطبيعي.

وملعقة كبيرة واحدة من المايونيز.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل.

وملعقة كبيرة واحدة من الزبادي.

طريقة التطبيق

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها وخلطها جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر بالكامل، ولا بد من التأكد من أنه وصل إلى جميع النواحي.

ثم ويتم وضع غطاء الاستحمام على الشعر ويترك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.

بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدًا للتخلص من الخليط تمامًا.

ثم يتم استخدام حمام كريم على الشعر ويتم غسله مرة أخرى بالماء فقط.

بعد ذلك يفضل استخدام زيت جوز الهند لترطيب الشعر بعد غسله.

في نهاية مقال خلطات طبيعية لعلاج تلف الشعر بعد الصبغة لابد من الاستمرار على استخدام هذه الخلطات بنفس الخطوات التي تم ذكرها في المقال لتحقيق نتائج جيدة في فترة زمنية قصيرة، ويمكن استخدامها بشكل آمن لأنها لا تسبب أي ضرر للشعر.