نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي من ستاربكس.. قهوه سبانش لاتيه بطرقة سهلة بدون ماكينة حضريها بنفسك في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قهوة سبانش لاتيه، الكثير منا يفضل تناول القهوة بشكل دائم، ففي الصباح نجد أن بعض الأشخاص لابد أن يبدئوا يومهم بكوب من القهوة، حتى يصبحوا بع شرب هذا الكوب، مستيقظين، وجاهزين لأداء مهام يومهم بشكل كبير، ولكن وجدنا أن كل شخص يفضل أن يتناول القهوة بشكل مختلف عن الآخر، من بين هذه الأنواع من القهوة، هي السبانش، والتي تعتمد في الأساس على قهو الاسبرسو، والقليل من اللبن، ولكن الكثير من الذين يفضلون تناول هذا النوع من القهوة، لا يعرفون طريقة إعدادها، وهذا ما سوف نتحدث عنه في هذا المقال الشيق.

قهوة سبانش لاتيه

نجد أن الاسبان يتناولون هذا النوع من القهوة في كل صباح، مع وجبة الإفطار، حيث أن هذا النوع يختلف عن باقي أنواع اللاتيه وذلك لكونه يعد أكثر حلاوة، من الأنواع الأخرى، ويرجع السبب في ذلك أن هذا النوع يمكن أن نضيف له بعض السكر، يعمل الاسبرو، مع الحليب، خليط دسم، ومميز بشكل كبير، مما يجعله أفضل من أي نوع لاتيه، فهيا بنا أعزائي عشاق القهوة، لنتعرف على طريقة إعداد قهوة سبانش لاتيه.

مكونات سبانش لاتيه بارد

حتى نتمكن من إعداد كوب من هذا النوع من القهوة، عليكم أن تلتزمون بشكل كامل بإحضار نفس النسب من كافة المكونات، كما سنخبركم بها، وتلتزمون تمامًا بخطوات الإعداد، من أجل أفضل كوب سبانش لاتيه.

ملعقتين من قهوة اسبرسو.

ربع كوب من الماء المغلي.

كوب واحد من الثلج.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الحليب المكثف.

نصف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة.

طريقة سبانش لاتيه بارد بدون مكينه

في وعاء بسيط، نقوم بوضع كافة المكونات التي لدينا.

بعد ذلك نقوم بخلطهم بشكل جيد، حتى يتجانسوا تمامًا، ونحصل على خليط واحد.

ثم نقوم بإحضار الكوب الذي سوف تقدم فيه القهوة، ثم نضع به الثلج بشكل مناسب.

بعد ذلك بعد وضع الثلج، علينا أن نقوم بوضع كمية القهوة التي لدينا بشكل متساوي.

في نهاية الأمر، نقوم بوضع مسحوق القرفة في الأعلى، حتى يعطينا شكل جمالي.

في ختام هذا المقال، نكون قد أودعناكم كافة المعلومات التي سوف تمكنكم من القيام بتحضير كوب من قهوة سبانش لاتيه، كل ما عليكم أن تتبعوا الخوات فقط، وبعدها سوف تحصلون على كوب قهوة، أفضل مما تتوقعون.