على الخدود يهفهف.. فرد الشعر بالخميرة بطريقة طبيعية وسهلة وامنة في المنزل بدون كوافير

إن الأبحاث الطبية قد أكدت عن الدور السحري التي تلعبه الخميرة في تعزيز نمو أنسجة الشعر، ومحاربة تساقط الشعر، حيث تعد من أبرز المكونات الطبيعية التي تعمل على تكثيف الشعر، فالخميرة تعد أفضل بديل للمنتجات الكيميائية التي تضر بصحة الشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة المعلومات التي تدور حول طريقة فرد الشعر بالخميرة خلال هذا المقال.

فرد الشعر بالخميرة

هناك أكثر من طريقة مميزة لعمل ماسك الخميرة المتخصص في فرد الشعر، وإليكم أبرز تلك الماسكات بالصورة التالية:

ماسك الخميرة مع الخردل

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

وملعقة كبيرة من الماء.

ملعقة صغيرة من الخردل.

وملعقة كبيرة من العسل.

خطوات التحضير والاستعمال

في بداية الأمر نقوم بإحضار وعاء عميق ونضيف بداخله الخميرة مع الماء، وذلك مع التحريك باستمرار، حتى نتأكد من ذوبان الخميرة في الماء.

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل والخردل إلى الخليط، وذلك مع التحريك المستمر، حتى نتحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك على الجانب الآخر نقوم بغسل الشعر بالماء والصابون الصحي، حتى نتخلص من أي غبار عالق بالشعر، ثم نقوم بتجفيفه.

ثم بعدها نقوم بتوزيع الخليط بالكامل على الشعر، ويترك الخليط لفترة تقدر بحوالي ثلث ساعة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر بالكامل بالماء الدافئ، وسنتحصل على النتيجة المرادة فور الالتزام بتلك الطريقة مرة كل أسبوع.

ماسك الخميرة مع العسل

المكونات

ملعقتان صغيرتان من الخميرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

بيضة كاملة.

خطوات التحضير والاستعمال

نقوم في بداية الأمر بخلط كافة المكونات معًا داخل إناء صغير، حتى نتأكد من تمام تجانسهم بالصورة المطلوبة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدًا وتجفيفه بالمنشفة القطنية.

ثم نقوم بتدليك الشعر جيدًا بهذا الخليط، ويوضع على الشعر غطاء بلاستيكي.

بعد ذلك يترك الخليط على الشعر لفترة تقدر بحوالي 20 دقيقة.

ومن بعد انتهاء الفترة المحددة، فهنا نقوم بشطف الشعر بالماء البارد والشامبو جيدًا.

وبالتالي نكون قد عرضنا لكم أكثر من طريقة مثالية في فرد الشعر بالخميرة، وبذلك نكون قد أزالنا الحيرة التي تتسبب فيها مشكلة الشعر الهايش والمجعد، فسوف نتحصل على شعر لامع وناعم بعد استخدام الخميرة لفرد الشعر.