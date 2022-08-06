نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن ترميه بعد اليوم.. إطالة الشعر طبيعيًا وتنعيمه كالحرير بمكونات بسيطة سيصل لكعبك ويتغير 180 درجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت لنا الكثير من الدراسات الطبية الخاصة بطرق العناية بالشعر بأن استخدام المكونات الطبيعية على الشعر تحافظ على الشعر من السقوط، بل وجدنا أن هناك مكونات طبيعية تحفز الدورة الدموية بفروة الرأس مما يساعد على زيادة معدلات نموه، وبناء على ذلك يتم طرح طرق إطالة الشعر طبيعيًا داخل عمليات البحث، وهذا ما سنقوم بالكشف عنه.

إطالة الشعر طبيعيًا

إليكم أبرز الوصفات فاعلية ونجاحًا في تطويل الشعر بصورة طبيعية، وهذا ما سنعرضه بالصورة الآتية:

كيفية تطويل الشعر الذي لا يطول

إن الماء المستخلص من الأرز يحتوي على الكثير من الفيتامينات الطبيعية التي تغذي فروة الرأس مما يعود بالنفع على عملية نمو الشعر، وكي نستفاد من تلك الوصفة، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

نصف كوب من الأرز.

كوبان من الماء.

خطوات التحضير والاستخدام

في بداية الأمر نقوم بوضع الأرز مع الماء داخل وعاء عميق، حتى نقوم بنقع الأرز جيدًا، وذلك لمدة تقدر بحوالي ربع ساعة.

وبعد انتهاء المدة المحددة، فهنا نقوم باستخدام المصفاة، للحصول على الماء المستخلص من الأرز.

ونقوم بعدها بغسل الشعر جيدًا بالماء لتنظيفه من أي أتربة أو زيوت عالقة به، وبعدها نقوم بتجفيفه جيدًا.

ثم تأتي خطوة وضع ماء الأرز على الشعر، وتدليك فروة الرأس جيدًا بماء الأرز لفترة تقدر بحوالي 5 دقائق.

وبعدها نقوم بشطف الشعر بالبلسم والماء الدافئ.

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة مرتين على مدار الأسبوع، وسنلاحظ الفارق الواضح في نمو الشعر

ومن الأفضل تكرار تلك الوصفة مرتين على مدار الأسبوع، وسنلاحظ الفارق الواضح في نمو الشعر بعدها، فتلك الوصفة يتم استخدامها من قبل اليابانيات، ومن المتعارف عليه بأن لديهن شعر كثيف وصحي.

طريقة تطويل الشعر وتنعيمه

يعد الزنجبيل من أكثر المكونات الطبيعية التي تعمل على تحفيز الدورة الدموية بفروة الرأس، وتعمل أيضًا على تقوية بصيلات الشعر، وذلك يرجع إلى احتواء الزنجبيل على الكثير من الزيوت الصحية للشعر، ولكي نستفيد من تلك الوصفة، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

جذر من الزنجبيل.

خطوات التحضير والاستخدام

نقوم أولًا بتقشير الزنجبيل، ومن بعدها نقوم ببشره جيدًا.

ومن ثم نقوم بوضع الزنجبيل المبشور على الشعر، ويتم تدليك الشعر جيدًا من الجذور حتى الأطراف.

ويترك الزنجبيل لفترة تقدر بحوالي نصف ساعة.

وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر جيدًا.

ويفضل تكرار تلك الوصفة حوالي مرتين خلال الأسبوع، حتى نستفاد من تلك الوصفة بالصورة الكاملة.

وأخيرًا نكون قد تناولنا بصورة مفصلة أبرز الوصفات الفعالة في إطالة الشعر طبيعيًا، فتلك الوصفات تقدم للشعر الكثير من الفوائد بالإضافة إلى زيادة نموه، وذلك على عكس ما كان يحدث أثناء استخدام المكونات الكيميائية لإطالة الشعر والتي كانت تعرض الشعر لأكثر من مشكلة.