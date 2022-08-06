ستصبح وصفتك الأساسية.. فرد الشعر بالكوسة وتنعيمه وتكثيفه مستحيل تلجئي لفرد البروتين بعد اليوم

هناك فئة كبيرة من الناس لا تعرف الفوائد الصحية التي تقدمها الكوسة للشعر وتحميه من عدة مشكلات أبرزها التقصف، وهذا الأمر كشفه لنا الكثير من خبراء العناية بالشعر، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة فرد الشعر بالكوسة داخل المنزل.

فرد الشعر بالكوسة

كي نستفاد من الفوائد الهائلة التي تقدمها للشعر، فعلينا الالتزام بالآتي:

المكونات

كوسة.

3 ملاعق من النشا.

صفار بيضة.

كمية من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

تنعيم الشعر بالكوسة

نقوم في البداية بتقطيع الكوسة، حتى نقوم بوضعها داخل إناء به كمية من الماء، ومن ثم نقوم برفعها على النار، حتى تمام النضج.

وبعد ذلك نقوم باستخدام الشوكة، لنقوم بهرس الكوسة جيدًا.

ثم نقوم بإضافة النشا إلى الكوسة، وذلك مع الخلط باستمرار، حتى نتأكد من حصولنا على خليط متجانس.

ومن بعدها نقوم بوضع صفار البيض وزيت الزيتون أو جوز الهند إلى الخليط، وذلك مع الاستمرار في الخلط، حتى نتحصل على خليط كريمي بعض الشيء.

ثم نقوم بعدها بغسل الشعر جيدًا بالماء والصابون الطبي، حتى نتخلص من أي أتربة عالقة به.

وبعد أن نقوم باستخدام فوطة قطنية لتجفيف الشعر، فهنا تأتي خطوة وضع الخليط على الشعر بشكل متساوي من الجذور حتى الأطراف.

وهنا تأتي خطوة وضع غطاء بلاستيكي على الشعر، ويتم ترك الخليط على الشعر لفترة زمنية تقدر بحوالي ساعتين.

وبعد انتهاء المدة المحددة نقوم بشطف الشعر جيدًا بالماء والشامبو.

ويفضل المواظبة على إجراء تلك الطريقة مرة من كل أسبوع، حتى نتحصل على النتيجة المرادة.

فخليط الكوسة والنشا يعمل على تنعيم وترطيب الشعر، مما يحافظ عليه من الجفاف والتقصف، وذلك بفضل المعادن الصحية التي تتواجد في تلك المكونات.

كما نجد أن هذا الخليط يعمل على زيادة معدلات نمو الشعر، وذلك من خلال تحفيز وتقوية بصيلات الشعر.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم طريقة فرد الشعر بالكوسة والتي تعمل على تحسين مظهر الشعر وتنعيمه، دون أن تعرضه لأي أثار جانبية، وأهم ما يميز تلك الطريقة أنها من السهل إعدادها داخل المنزل دون التوجه إلى مراكز التجميل.