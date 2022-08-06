نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة ليد غاية في النعومة بدون جفاف أو تجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم العديد من السيدات بالبحث عن أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة وذلك لضمان الحصول على البياض الذي يحلمون به، ونجد أن البعض منهم يبحث عن طرق بمكونات طبيعية لا تؤدي إلى الضرر باليدين وفي نفس الوقت تساعد في الحصول على المفعول المناسب، وأيضًا يفضلون أن تكون الوصفة غير مكلفة، لذا نقدم لك الوصفة التي يتوفر فيها هذه المميزات من خلال المقال.

أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة

إليك الخلطة المثلى التي تمنحك بياض الحليب في يديك عوضًا عن الطرق التي جربتيها من قبل ولن تمنحك أي مفعول.

خلطة النشا وماء الورد لتبييض اليدين

تعد من أشهر الطرق التي تم تجربتها مرات عديدة وقد أثبتت فاعليتها، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

ربع كوب من نشا الذرة.

سبعة ملاعق كبيرة من الليمون المعصور.

نصف كوب من اللبن الزبادي.

طريقة التحضير

ضعي نشا الذرة في علبة وأضيفي إليه الليمون المعصور وقلبيهم.

أضيفي إليهم اللبن الزبادي وقلبي جيدًا.

اغسلي يديك جيدًا وضعي الماسك على يديك.

اتركي الماسك حتى يصبح جافًا، ثم قومي بفركه جيدًا.

اغسلي يديك بالماء الدافئ.

كرري الاستخدام مرتين في الأسبوع.

العسل وكريم جليسوليد لتبييض اليدين

من أهم المواد الطبيعية المستخدمة في التبييض العسل، ويمكن إضافة كريم الجليسوليد الطبي عليه للتفتيح في أسرع وقت، وذلك كالتالي:

المكونات

ملعقة من كريم الجليسوليد.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل.

طريقة التحضير

ضعي كريم الجليسوليد على ماء الورد واخلطيهم ثم ضعي عليهم عسل النحل وقلبي.

اغسلي يديك جيدًا بالماء والغسول، ثم ضعي الماسك على يديك مع دهنه جيدًا، ويترك لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

بعد ذلك عليك بغسل يديك جيدًا وكرري ما قمتي به مرة يوميًا.

يمكنك استخدام هذا الخليط على قدميك.

في نهاية مقال أفضل خلطة لتبييض اليدين مجربة فقد قدمنا أن نساعدك في التعرف على أهم الطرق المجربة الطبيعية وذلك باستخدام خلطة النشا وماء الورد، والخلطة الثانية باستخدام كريم الجليسوليد وعسل النحل، وهذه الطرق تساعدك في التخلص من خشونة اليدين أيضًا.