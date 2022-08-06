نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة قنبلة لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وشد التجاعيد وإزالة الأسمرار نهائياً حتي لو سواد الفحم في المقال التالي
الزعفران من الأعشاب الطبيعية والتى لها العديد من الفوائد، وسوف نقدم فائدة الزعفران للفتيات الذين يعانون من إسمرار فى البشرة والرقبة لأن هذا يسبب لها الإزعاج، ومطحون الزعفران يساعد البشرة على التخلص من البقع السوداء والداكنة مثل الكلف والنمش، ويقضى تماما على كل الجلد الميت فيساعد على تجديد الخلايا، ويقضى أيضا على الهالات السوداء التى تسبب الإحراج لكثير من الفتيات والسيدات، وسوف نقدم إليكى وصفة للتخلص من إسمرار البشرة والرقبة، والتى تتكون من مواد طبيعية تتوافر عناصر ها فى كل بيت ويمكن أن تصنعيها بطريقة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى تكلفة فهى تتكون من مطحون الزعفران والجيلاتين وعصير الموز والعسل الأبيض والمايونيز وزيت الزيتون.
مكونات خلطة الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الزعفران
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين
- إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الموز
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من المايونيز
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء الفاتر
طريقة عمل خلطة الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة
- ننظف الوجه والرقبة بالماء البارد وإزالة أى متسخات به أو آثار مكياج ثم يتم تجفيفه بالمنشفة.
- ثم نحضر إناء ثم نضع به مطحون الزعفران والماء الفاتر والنشا وعصير الليمون وزيت الزيتون ثم يتم الخلط جيدا.
- ثم يتم بعد ذلك إضافة باقى المكونات إلى الخليط السابق من الجيلاتين وعصير الموز والعسل الأبيض والمايونيز ثم يتم مزج خلطة الزعفران مع بعضها البعض حتى يعطينا مزيج متداخل ومتجانس.
- وبعد ذلك نبدأ بتوزيع الخلطة على بشرة الوجة جيدا بشكل دائري وبرفق ثم نوزع الخلطة أيضا على الرقبة، ويفضل التواجد فى مكان رطب.
- ثم نترك خلطة الزعفران لمدة خمسة وثلاثون دقيقة، وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر.
- وبعد ثلاثة أسابيع سوف نلاحظ بياض الوجه والرقبة بإستخدام خلطة الزعفران الرهيبة والتى تظهر الوجه والرقبة بشكل جذاب وجميل.
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