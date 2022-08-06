وصفة قنبلة لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة وشد التجاعيد وإزالة الأسمرار نهائياً حتي لو سواد الفحم

الزعفران من الأعشاب الطبيعية والتى لها العديد من الفوائد، وسوف نقدم فائدة الزعفران للفتيات الذين يعانون من إسمرار فى البشرة والرقبة لأن هذا يسبب لها الإزعاج، ومطحون الزعفران يساعد البشرة على التخلص من البقع السوداء والداكنة مثل الكلف والنمش، ويقضى تماما على كل الجلد الميت فيساعد على تجديد الخلايا، ويقضى أيضا على الهالات السوداء التى تسبب الإحراج لكثير من الفتيات والسيدات، وسوف نقدم إليكى وصفة للتخلص من إسمرار البشرة والرقبة، والتى تتكون من مواد طبيعية تتوافر عناصر ها فى كل بيت ويمكن أن تصنعيها بطريقة بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى تكلفة فهى تتكون من مطحون الزعفران والجيلاتين وعصير الموز والعسل الأبيض والمايونيز وزيت الزيتون.

مكونات خلطة الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الزعفران

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجيلاتين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الموز

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من المايونيز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء الفاتر

طريقة عمل خلطة الزعفران للتخلص من إسمرار الوجه والرقبة