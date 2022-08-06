نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت الشاي الاقتصادي بأدق المكونات وبدون تكلفة وبطريقة تذوب في الفم ألذ بسكويت لوجبة الفطار في المقال التالي

بسكويت الشاي يعد من المخبوزات التي تقدم عادة في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو كوب من الحليب حيث أن البسكويت عامة يعتبر من الحلويات الخفيفة والمفضلة لدى معظم الناس سواء كبار السن أو صغار السن، فقد توجد أنواع عديدة من البسكويت مثل بسكويت النشادر أو بسكويت البرتقال أو الشاي أو بسكويت الكاكاو أو الزبدة وغير ذلك العديد فالنوع الأكثر تناولا والأكثر شهرة هو بسكويت الشاي، فهو يتسم بطعم شهي ولذيذ ويكون مقرمش ودايب. مكونات بسكويت الشاي ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث بيضات.

نصف كوب كبير من الزيت النباتي. طريقة عمل بسكويت الشاي قومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لكي تكون ساخنة عند وضع البسكويت فيها ثم نقوم بتجهيز صينية خبز وندهنها بالسمنة.

وبعد ذلك يتم إحضار الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ونضيف إلى البيض كوب واحد كبير من السكر البودر وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ويتم تشغيل الخلاط الكهربائي لتجانس جميع المكونات مع بعضها ثم نقوم بإضافة نصف كوب كبير من الزيت النباتي ولكن يتم وضعه بطريقة تدريجية للحصول على خليط كثيف قليلا وناعم.

وقومي بإحضار طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ونقوم بتقليب كل هذه المكونات مع بعض ويتم إضافة الخليط الجاف إلى خليط البيض وقومي بعجن جميع المكونات مع بعض للحصول على عجينة طرية ومتماسكة.

ونترك العجينة جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم تشكيل عجينة البسكويت بالشكل المرغوب فيه فنضع البسكويت في صينية الخبز التي تم دهنها وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها ليكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة بسكويت الشاي الاقتصادي بأدق المكونات وبدون تكلفة وبطريقة تذوب في الفم ألذ بسكويت لوجبة الفطار - ثقفني

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