نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التبييض المنزلي لتفتيح المناطق الغامقة وتقشير الجلد الميت في الجسم كله في المقال التالي

بسبب إرتفاع أسعار كريمات التفتيح والمنتجات التى تباع فى المحلات والأسواق بشكل عام أصبحت تتجه الفتيات إلى البحث على طرق لتبييض كل المناطق الغامقة فى الجسم فإذا كنتى تبحثين عن طرق آمنه للحصول على جسم أبيض لكل الفتيات وخاصة العروس المقبلة على الزواج، والبعض منهم يستخدمون مستحضرات التجميل الضارة التى تزيل الإسمرار والبقع الداكنة فى الجسم وخاصة فى الأماكن الداكنة مثل بين الفخذين ومنطقة الركبتين والكوعين وتحت الإبطين لذلك نعرض إليكى وصفة طبيعية تناسب أى نوع من الجلد والتى تتكون من ثمرة البابايا وعصير الشمندر ودقيق الشوفان وزيت السمسم وعصير الليمون فالإسمرار وتصبغ الجلد وظهوره بلون داكن مشكلة كبيرة تصيب الجلد إلا أنه يمكن علاجه بتطبيق هذه الوصفة. مكونات خلطة لتبييض كل المناطق الغامقة فى الجسم قطعة واحدة من ثمرة البابايا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الشمندر

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت السمسم

ربع كوب كبير الحجم من عصير الليمون

قطعة واحدة من ثمرة الموز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض طريقة عمل خلطة لتبييض كل المناطق الغامقة فى الجسم أولا يجب أن يكون الجسم نظيفا عن طريق غسله بالماء الفاتر ثم تجفيفه بالمنشفة.

ثم نحضر وعاء ثم نضع به ثمرة من الموز والبابايا ثم نقوم بهرسها جيدا ثم نضيف عصير الشمندر ودقيق الشوفان يتم التقليب.

ثم نضيف زيت السمسم وعصير الليمون وزيت الزيتون والزبادى وعصير الخيار وماء الورد والعسل الأبيض ويتم خلط جميع المكونات.

وبعد ذلك نوزع هذه الخلطة على الجسم كله ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة، وبعد مرور الوقت ننظف الجسم ونتخلص من الخلطة بالماء الفاتر.

ويكرر وضع هذه الخلطة الطبيعية مرتان فى الأسبوع، وبعد شهر سوف نلاحظ إختفاء السواد وظهور الجسم أبيض وناعم بإستخدام تلك الطريقة الرائعة. عمر شويل - جدة تحدي التبييض المنزلي لتفتيح المناطق الغامقة وتقشير الجلد الميت في الجسم كله - ثقفني

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