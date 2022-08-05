اسهل حلوى باردة بدون فرن وغير مكلفة بمذاق لا يقاوم

اسهل حلوى باردة بدون فرن تعتبر من الحلويات المميزة ذات المذاق الشهى حيث انها من الحلويات التى يوجد عليها إقبال من الجميع حيث يحبها ويفضلها كل من الصغار والكبار ايضا، حيث ان طريقة اعدادها بسيطة ومكوناتها غير مكلفة وخطوات تحضيرها بمنتهى السهولة، حيث يقبل العديد على شرائها من المحلات، حيث انها من الحلويات التى يتم اعدادها بدون فرن ولذلك لاتحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها ولا مجهود كبير والتي تكون سريعة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، حيث انها من الحلويات التى تتميز بقيمتها الغذائية العالية و فائدتها الصحية للجسم كما يمكن التعرف على أسهل طريقة لعجينة الاكلير الهشه وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن اسهل حلوى باردة بدون فرن.

اسهل حلوى باردة بدون فرن

المكونات

٢٥ قطعة من البسكويت السادة مطحون ناعم.

٧ ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقادير الكريمة

1 ملعقة كبيرة سكر البودرة.

1 ملعقة كبيرة زبدة.

1 كوب كريمة سائلة.

1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

مقادير صوص الشكولاتة

١٢٠جرام من الشوكولاتة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة تحضير حلوى باردة