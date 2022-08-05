نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل حلوى باردة بدون فرن وغير مكلفة بمذاق لا يقاوم في المقال التالي
اسهل حلوى باردة بدون فرن تعتبر من الحلويات المميزة ذات المذاق الشهى حيث انها من الحلويات التى يوجد عليها إقبال من الجميع حيث يحبها ويفضلها كل من الصغار والكبار ايضا، حيث ان طريقة اعدادها بسيطة ومكوناتها غير مكلفة وخطوات تحضيرها بمنتهى السهولة، حيث يقبل العديد على شرائها من المحلات، حيث انها من الحلويات التى يتم اعدادها بدون فرن ولذلك لاتحتاج إلى وقت طويل في تحضيرها ولا مجهود كبير والتي تكون سريعة ولا تحتاج إلى تكلفة كبيرة، حيث انها من الحلويات التى تتميز بقيمتها الغذائية العالية و فائدتها الصحية للجسم كما يمكن التعرف على أسهل طريقة لعجينة الاكلير الهشه وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن اسهل حلوى باردة بدون فرن.
اسهل حلوى باردة بدون فرن
المكونات
- ٢٥ قطعة من البسكويت السادة مطحون ناعم.
- ٧ ملاعق كبيرة من الزبدة.
مقادير الكريمة
- 1 ملعقة كبيرة سكر البودرة.
- 1 ملعقة كبيرة زبدة.
- 1 كوب كريمة سائلة.
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
مقادير صوص الشكولاتة
- ١٢٠جرام من الشوكولاتة.
- 1 ملعقة كبيرة زيت.
طريقة تحضير حلوى باردة
- القيام باحضار صينية ثم يوضع بداخلها ورقة زبدة.
- ثم احضار بولة عميقة يوضع بها البسكويت المطحون والزبدة المذابة ثم تخلط جيدا.
- يتم توزيع البسكويت في الصينية بالتساوي ثم توضع الصينية في الثلاجة لحين تحضير الكريمة.
- القيام باحضار بولة عميقة كبيرة يوضع بها السكر البودرة والزبدة الطرية مع الكريمة السائلة والفانيليا.
- يتم الخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتي يتم التجميد.
- القيام باخراج الصينية من الثلاجة وقومي بتوزيع الكريمة فوق طبقة البسكويت مع مراعاة التساوي جيدا.
- يتم ادخال الصينية في الثلاجة وتركها لمدة ساعة حتى تتماسك طبقة الكريمة.
- ثم تقطع الشوكولاتة إلى مكعبات ثم توضع في بولة ويضاف إليها الزيت ثم تترك حتى تذوب على بخار ماء مع التقليب باستمرار حتى الذوبان.
- القيام بإخراج الصينية من الثلاجة بعد أن تتماسك طبقة الكريمة ثم تسكب فوقها الشوكولاتة وتساوي جيدا.
- يتم تقطع حلى البسكويت بالسكين إلى مكعبات.
- ثم قومي بتقديمها في طبق التقديم بجانب مشروب ساخن او بارد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسهل حلوى باردة بدون فرن وغير مكلفة بمذاق لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.