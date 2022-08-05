بتتبيلة الخل والثوم اعملي مخلل الباذنجان زي المطاعم بطعم ومذاق لذيذ وفاتح للشهية

تعتبر المخللات من ألذ الأطباق وأشهرها في الكثير من الدول حيث أنه يعد من الأطباق الأساسية بجانب معظم الأكلات سواء الأكلات الشعبية أو الأكلات الأساسية ومن الممكن أن نتناول المخلل في أي وجبة من الوجبات اليومية، فقد توجد أنواع كثيرة ومتعددة من المخللات ومن ضمن هذه الأنواع هو مخلل الخيار أو مخلل الباذنجان أو مخلل الزيتون والليمون وغير ذلك الكثير، فكل هذه الأنواع يحبونها الناس ولكن يوجد نوع منهم هو الأكثر تناولا والذي يكون عليه إقبال كبير وهو مخلل الباذنجان حيث أنه يتسم بطعم شهي جدا ولذيذ في الرائحة وأيضا يكون له شكل جذاب

طريقة عمل مخلل الباذنجان بالثوم والخل

مكونات مخلل الباذنجان بالثوم والخل:

كيلو واحد من الباذنجان الأبيض.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

ست فصوص من الثوم المفروم.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ربع كوب كبير من الخل الأبيض.

ربع كوب صغير من عصير الليمون.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل مخلل الباذنجان بالثوم والخل: