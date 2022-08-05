بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب في البيت طبيعياً تدوم لفترة طويلة بدون اي مواد كيميائية

طريقة صبغ الحواجب في البيت، أحياناً تفضل بعض الفتيات تغيير لون شعر الحواجب، وخاصة عند ظهور شعر الحواجب بشكل خفيف، فقد تسبب الكثير من العوامل تساقط شعر الحواجب ومنها التقدم في العمر، لذلك تحتاج الفتيات والسيدات إلى صبغ الحواجب حتى تظهر بلون مميز وثقيل بدلا من أن تكون باهته، والصبغات الطبيعية الأكثر تناسُباً وصحياً على شعر الرموش، لأنها لا تحتوي على أي مكونات ضارة، بل تساهم في زيادة جمال الحواجب، ويمكن صبغ الحواجب بألوان مختلفة حسب رغبة كل فتاة في اختيار اللون المناسب لها، ونظراً لرغبة جميع الفتيات والسيدات في معرفة طرق صبغ الحواجب طبيعياً سوف نوضح لكم الطريقة خلال السطور التالية.

طريقة صبغ الحواجب في البيت

تساقط شعر الرأس ينتج عنه تساقط شعر الرموش والحواجب، وعند ضعف شعر الحواجب تجعل شكل الوجه غير مميز، لذلك تفضل معظم الفتيات والسيدات صبغ شعر الحواجب حتى يظهر بشكل جمالي مختلف، ويمكن صبغ الحواجب في المنزل بشكل سريع وبدون تكلفة من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من الكاكاو الخام.

فحم مطحون.

فيتامين هـ.

طريقة تحضير صبغ الحواجب في البيت

تضطر بعض الفتيات والسيدات إلى عمل تاتو الحواجب، ولكن مع مرور الوقت يسبب هذا التاتو إلى تساقط شعر الحواجب وظهور فراغات كبيرة في الحواجب، لذلك تحاول الفتيات استخدام وصفات طبيعية مثل جل الصبار الذي يساهم في تغذية الشعر وزيادة نموه، والكاكاو يساهم في صبغ الشعر باللون البني الداكن، كما يغذي فيتامين هـ شعر الحواجب، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة في الآتي.