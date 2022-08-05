طريقة فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون اقوي كيراتين طبيعي لشعر خلال ساعتين 

طريقة فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون، تعتبر من بين الوصفات التي شاعت مؤخرًا كواحدة من بين الخلطات الطبيعية المميزة، والتي تعمل على التحسين من مستوى نعومة الشعر وجعله أفضل، وتعتبر تلك الخلطة الطبيعية التي يتم تدعيمها بالنشا من الوصفات التي تساعد في زيادة معدل نمو الشعر، وللتخلص التام من أي مشكلات تتعلق بهيشان الشعر أو تقصفه، حيث أن الاعتماد على الخلطات القادمة يجعل الشعر مفرود وأكثر نعومة، وفيما يلي المزيد من المعلومات حول أفضل الخلطات من النشا لعلاج خشونة الشعر، ولفرده طبيعيًا.

طريقة فرد الشعر بالنشا وزيت الزيتون

فرد الشعر بالنشا والعسل الأبيض من الخلطات الطبيعية، والتي تعمل على فرد الشعر وتعزيز نعومته، والمكونات تأتي كما يلي:

المكونات

ملعقتان من النشا.

ملعقتان ماء فاتر.

القليل من جل الألوفيرا.

ملعقة من العسل الأبيض.

زيت زيتون.

زيت سمسم.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء ملائم.

ضعي فيه كمية الماء المذكورة مع زيت الزيتون والعسل، وتدفئتهم على نار هادئة جدا أو بالمايكرو ويف لثواني فقط.

قومي بإضافة الجل حتى يفقد لزوجته مع زيت الزيتون والماء الدافئ، حيث أن الحرارة الموجودة في الخليط ستعمل على التخفيف من قوام الجل، وتجعل من السهل خلطه مع بقية المكونات.

قومي بوضع زيت السمسم، ثم قومي بالتقليب الجيد للخليط.

التركيبة ناعمة عليكِ فردها على الشعر بشكلٍ جيد، ثم بعد ربع ساعة تقريبًا عليكِ غسل الشعر بالماء الفاتر.

ستلاحظين الفارق بعد تطبيق الوصفة، والتي من الممكن أن تتكرر مرتين بمعدل أسبوعي.

وصفة النشا وزيت الجرجير لفرد الشعر

ملعقتان من النشا.

ملعقتان زيت جرجير.

ملعقة من الفازلين.

القليل من زيت اللوز المر.

طريقة التحضير

من الممكن أن تعتمدي على تلك الخطوات للمساعدة في تحضير تلك التركيبة الطبيعية لفرد الشعر، والتي تكون كما يلي: