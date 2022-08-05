طرق العناية بالبشرة والجسم في المنزل بمكونات طبيعية

طرق العناية بالبشرة والجسم والمحافظة علي الجمال بطرق طبيعية، أن كل مواطن في جميع أنحاء العالم يرغب في المحافظة علي الجمال والنظارة للبشرة، فكل فتاة في العالم تبحث دائما عن طرق للمحافظة علي جمالها، حيث هناك بعض العادات التي تتسبب في الضرر لجميع أنواع البشرة، وبالتالي يفقد الجمال بشكل تدريجي، فإن هناك العديد من الروتين التي تنفذه كل فتاة حتي تصبح جميلة ومثالية، حيث من أهم علامات الثقة في النفس المحافظة علي جمالها سواء في البشرة أو الشعر، لذلك شوف نذكر خلال هذا المقال كيفية المحافظة علي البشرة بشكل دائم.

طرق العناية بالبشرة والجسم

فإن من أهم طرق المحافظة علي البشرة تكون كالتالي:

القيام بغسل وتنظيف البشرة والجسم جيدا. العمل علي ترطيب البشرة وبالأخص البشرة الدهنية. يجب إزالة المكياج من علي الوجه وعدم تركه. تناول شرب المياه بكميات كبيرة. عدم القيام بالسهر لفترات طويلة ويجب الحصول علي القسط الكافي من النوم . لابد من استخدام منتجات الواقية من أشعة الشمس وبالأخص في فصل الصيف. يجب عمل اسكراب بشكل دائم للجسم سواء لليدين أو الرجلين للتخلص من جميع الجلد الميت. العمل علي غسل الأقدام وترطيبها بكريمات من منتجات طبيعية أو بصنع كريم منزلي طبيعية لتنعيم اليدين والقدمين. يجب عدم استخدام شامبو للشعر من مواد كيميائية ضارة لأنها تسبب تساقط وتلف وتقصف الشعر. يجب أن نقوم بعمل حمام زيتي للشعر للعناية بجماله والمعان.

كيفية القضاء علي الشيب نهائيا

إن جمال المرأة يكمن في جمال الشعر ولمعانه، لذلك كل فتاة تحافظ علي جمالها عن طريق العناية بالشعر بشكل دائم، رغم أن الشعر الأبيض يدل علي الوقار والسنوات التي مرات علي الفرد بذكرياتها، إلا أن هناك البعض من النساء لا يرغب في تقليل جمالهم بذلك الشيب لذبلك يستخدمون الصبغات لإخفاءه، لكن ذكر العلماء أن هناك أن مكون طبيعي يسمي المرمرية يساعد في التخلص من الشيب نهائيا، ويمكن لأي فتاة الدخول علي رابط طريقة التخلص من الشيب نهائيا، فهذه الطريقة لم تسبب أي ضرر للشعر مثل الصبغات كما يمكن استخدام مكون الكتان لعمل بروتين طبيعي للشعر