أجمل أسنان ناصعة البياض ومضيئة وصافية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من مراكز الأسنان

يعتبر الفحم وقشر الموز من أهم وأقوى الطرق الطبيعية السليمة والصحية لتبيض الأسنان في المنزل، وذلك للحصول على أسنان ناصعة البياض ومضيئة وصافية بشكل كبير وخالية من البقع الصفراء، كما يساعدنا أيضا على التخلص من الروائح الكريهة للفم والأسنان بشكل كبير ولجميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى العناية السليمة والصحية باسنانهم وذلك بصورة يومية وذلك للحماية من التسوس بشكل عام، ذلك خاصة لتناول الاطفال الحلويات في اليوم بشكل كبير، كذلك فإن الفحم وقشر الموز أحد أهم العناصر الطبيعية الهامة والمفيدة جداً لصحة وسلامة الأسنان، وهناك العديد من السيدات والفتيات اللاتي يستخدمن معجون الأسنان المستورد الجاهز، والذي يعمل على تنظيف الأسنان بسرعة كبيرة ولكن لفترة مؤقتة وبعدها يعود شكل الأسنان اسوء مما كان عليه، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة طبيعية وصحية بقشر الموز والفحم لعمل أقوي وأفضل تنظيف طبيعي للاسنان وأفضل من مراكز الأسنان، وذلك من خلال طريقتنا المميزة أفضل وأقوي تنظيف الأسنان بقشر الموز والفحم.

طريقة عمل تنظيف الأسنان الطبيعية ومكوناتها

طريقة تبيض الأسنان بالفحم ومكوناتها

المكونات

ملعقة كبيرة من الفحم.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة التحضير

نحضر طبق زجاجي صغير ونضع فيه ملعقة كبيرة من الفحم ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الماء.

نخلط المكونين جيدا بفرشاة أسنان للحصول على قوام مناسب.

نضع هذا المخلوط على الأسنان مع تحريكه بالفرشاة حركات دائرية لمدة دقيقتين.

بعد عملية التحريك بشكل دائري قومي بغسل الأسنان جيدا حتى تتأكدي من زوال الفحم تماما من الفم.

كرري هذه الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع وفي النهاية سوف تحصلين على نتائج جبارة ومذهلة وسوف تلاحظين الفرق بين قبل وبعد الاستخدام.

طريقة تبيض الأسنان بقشر الموز