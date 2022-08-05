طريقة عمل أم علي في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة بكل بيت ليوم عاشوراء

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طريقة عمل أم علي ، تعتبر أم علي من أهم وأشهر أنواع الحلويات التي تتواجد في المطابخ العربية، حيث بدأت في الكثير من البلدان وسميت بالعديد من الأسماء المتنوعة، وتعتمد الطريقة في إعدادها على العادات والتقاليد في كل دولة، فمثلا في مصر تصنع من رقائق الباف بعد أن يتم تحميصها جيدًا أو من الرقاق، وتباع جاهزة في المحلات الكبرى، ويطلق عليها في السودان أيضًا فتة الحليب أو اللبن، لأنها تعتمد على رقائق أيا كان نوعها سواء من الرقاق أو الباف بستري أو أي أنواع عجائن أخرى مضاف إليها المكسرات والحليب والقشطة وأي من الإضافات التي تختلف حسب الرغبة في التقديم، فهناك من يضيفون كمية من الفاكهة فوقها لتصبح ذات قيمة غذائية عالية والبعض يقدمها مع المكسرات الإضافية.
طريقة عمل أم علي
تتميز أم علي بأنها من أنواع الحلويات السهلة والبسيطة في الإعداد ولا تحتاج للكثير من المكونات، وهي تعتمد بشكل أساسي على الرقاق والحليب والذي يعرف بفوائده الكبرى لاحتوائه على الكالسيوم الذي يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، فتصبح وجبة مثالية وخاصة للأطفال ممن لا يقبلون تناول الحليب.
ويمكن تحضير أم علي عن طريق إحضار المكونات التالية :
- 500 جرام عجينة البافبستري جاهزة.
- كوب من السكر.
- 8 ملاعق من الحليب المجفف.
- 6.5 كوب من الماء.
- 3 ملاعق من الزبدة.
- علبة ونصف من القشطة.
- ربع كوب من الكاجو.
- كمية من الفستق.
- ربع كوب لوز مقشر ومقسم لجزأين.
- ربع كوب من الصنوبر.
خطوات تحضير رقائق أم علي
- قبل البدء في العمل لابد من تسخين الفرن جيدًا على درجة حرارة 180 درجة لتوضع بها الصينية بعد تحضيرها.
- تفرد عجينة البافبستري الجاهزة وتقطع إلى مكعبات بحجم متوسط ويمكن استبدالها بالرقاق الناشف.
- توضع القطع المقطعة من العجينة في صينة الفرن حتى تحمر جيدًا لمدة نصف ساعة تقريبًا.
- تخرج صينة الباف من الفرن وتترك جانبًا كي تبرد قبل البدء في إضافة الحليب إليها.
- يضاف الكاجو مع باقي المكسرات والصنوبر إلى الصينية وتدخل للفرن في صينية منفصلة لكي تحمر قليلًا.
- يذاب الحليب المجفف في الماء المغلي ويوضع فوقه القشطة والزبدة والسكر وتحرك المكونات على نار هادئة حتى يغلي الخليط ويترك جانبًا.
- يمكن استبدال الحليب البودر بحليب سائل حسب الرغبة.
- في صينية التحضير يوضع طبقة من المكسرات أولًا ثم طبقة من الرقائق المقشرة وبعدها يسكب خليط القشطة والحليب، وتدخل إلى الفرن.
- تترك الصينية في الفرن لعدة دقائق فهي لا تأخذ الكثير من الوقت وتخرج بعد أن تنضج وتتماسك قليلًا.
- تقدم أم علي ساخنة كما هي مع تزيينها بالمكسرات المتنوعة.
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