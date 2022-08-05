طريقة عمل أم علي في المنزل بمكونات بسيطة متوفرة بكل بيت ليوم عاشوراء

طريقة عمل أم علي ، تعتبر أم علي من أهم وأشهر أنواع الحلويات التي تتواجد في المطابخ العربية، حيث بدأت في الكثير من البلدان وسميت بالعديد من الأسماء المتنوعة، وتعتمد الطريقة في إعدادها على العادات والتقاليد في كل دولة، فمثلا في مصر تصنع من رقائق الباف بعد أن يتم تحميصها جيدًا أو من الرقاق، وتباع جاهزة في المحلات الكبرى، ويطلق عليها في السودان أيضًا فتة الحليب أو اللبن، لأنها تعتمد على رقائق أيا كان نوعها سواء من الرقاق أو الباف بستري أو أي أنواع عجائن أخرى مضاف إليها المكسرات والحليب والقشطة وأي من الإضافات التي تختلف حسب الرغبة في التقديم، فهناك من يضيفون كمية من الفاكهة فوقها لتصبح ذات قيمة غذائية عالية والبعض يقدمها مع المكسرات الإضافية.

طريقة عمل أم علي

تتميز أم علي بأنها من أنواع الحلويات السهلة والبسيطة في الإعداد ولا تحتاج للكثير من المكونات، وهي تعتمد بشكل أساسي على الرقاق والحليب والذي يعرف بفوائده الكبرى لاحتوائه على الكالسيوم الذي يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها، فتصبح وجبة مثالية وخاصة للأطفال ممن لا يقبلون تناول الحليب.

ويمكن تحضير أم علي عن طريق إحضار المكونات التالية :

500 جرام عجينة البافبستري جاهزة.

كوب من السكر.

8 ملاعق من الحليب المجفف.

6.5 كوب من الماء.

3 ملاعق من الزبدة.

علبة ونصف من القشطة.

ربع كوب من الكاجو.

كمية من الفستق.

ربع كوب لوز مقشر ومقسم لجزأين.

ربع كوب من الصنوبر.

خطوات تحضير رقائق أم علي