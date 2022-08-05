نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بسكوت القهوة اللذيذ بقوام دائب وطعم روعة أحلى من محلات الحلواني في المقال التالي
بسكوت القهوة من المخبوزات الناعمة الجميلة التي تتمتع بقوام الدائب الهش وطعمه المختلفة الذي يميزه عن غيره من المخبوزات، وهو يحتوي على طعم القهوة الجميلة الذي يجعله يحتل المركز الأول في قائمة المخبوزات نظراً لطعمه الجميل ومذاقه الرائع الذي يجذب الكثير من الناس إليه، ويمتلك العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث يعمل على بناء جسم الأطفال ويقوي العظام ويساعد على منح الجسم الحركة والنشاط، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت القهوة اللذيذ بقوام دائب أحلى من الجاهز بكثير بكل سهولة بالمنزل.
مكونات عمل بسكوت القهوة اللذيذ
توجد عدة مكونات بسيطة عند عمل البسكوت في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- كوب من السمنة.
- ربع كوب من الزيت.
- 3 أكواب من الدقيق.
- كوب من السكر البودرة.
- ثلاث حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من القهوة الناعمة سريعة الذوبان.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت القهوة الناعم بقوام دائب بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به السمنة، والسكر، والبيض، والزيت، والفانيليا ونخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح القوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الكاكاو ، والقهوة للخليط ونخفق مرة أخرى حتى تختلط جميع المكونات مع بعض.
- نقوم وضع الخليط في بولة متوسط الحجم، ثم نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر بالتدريج حتى نحصل على العجينة طرية وناعمة القوام.
- ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة ونقوم بتشكيل العجين عليها على شكل حبات القهوة الجميلة.
- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال الصينية الفرن لمدة عشر دقائق حتى تنضج تماماً.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم نقوم برص قطع البسكويت على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل بسكوت القهوة بالمنزل
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة وهى كما يلي:-
- يجب خفق السمنة والسكر جيدًا قبل وضع المكونات عليها.
- وضع الزيت يجعل البسكوت هش وخفيف.
- كما يفضل أن تكون المقادير مضبوطة حتى نحصل على عجينة طرية.
- يجب وضع الدقيق بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل.
- ترك البسكوت يبرد تمامًا عند خروجه من الفرن حتى لا يتكسر.
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