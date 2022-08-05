نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الوصفات السحرية لازالة شعر الجسم نهائياً بدون الم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق إزالة الشعر غير المرغوب فيه عديدة، بعضها مؤلم والبعض الآخر أقل إيلامًا ، لكن تختلف الطرق بين قصات الشعر واستخدام التقنيات الحديثة بالليزر، وهناك طريقة لاستخدام مكونات طبيعية بعيدة عن المستحضرات المحتوية على مواد كيميائية. وهو أكثر أمانًا من الليزر الذي يمكن أن يسبب حروقًا لبعض الأشخاص ، وسوف نتعلم هنا الطرق الرئيسية والأسهل للتخلص من الشعر غير المرغوب فيه.

وصفات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم من بياض البيض والنشا

بياض البيض والنشا الطريقة الأولى هي تبييض الشعر ببياض البيض والنشا. اخلطي ملعقة كبيرة من نشا الذرة والسكر مع بياض البيض ، ثم ضعي المزيج على مناطق الشعر الزائد ، وبمجرد أن يجف يجب تقشيره من الجسم.

وصفة دقيق الشوفان والموز لإزالة الشعر الزائد

فوائد الموز عديدة منها أنه يساعد في التخلص من الشعر الزائد عن طريق خلط ملعقتين من دقيق الشوفان مع ثمرة موز ناضجة ثم وضع المعجون على مناطق الشعر الزائد بالجسم وتدليك لمدة 15 دقيقة ثم الشطف بالماء البارد عندما يساعد دقيق الشوفان. يقشر ويرطب البشرة مع التخلص من شعر الجسم الزائد ، مما يجعلها تبدو صحية.

وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر الزائد

هناك العديد من الطرق للتخلص من الشعر. ومن أشهرها استخدام السكر وعصير الليمون من الأفضل نضيف ملعقتين تكون كبيرةمن السكر ونخلط معها تسعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون والماء، وتسخينه حتى تبدأ الفقاعات في التكون ثم اتركها تبرد ، وضعيها في الأماكن التي يوجد بها شعر زائد في الجسم ، باستخدام ملعقة واتركيها لمدة 20-25 دقيقة ، ثم افركيها بحركات دائرية تساعد على التخلص من الشعر ، ثم اغسلي الجسم بالماء البارد.

وصفة العسل والليمون لإزالة الشعر الزائد

هل تريد التخلص من بعض الشعر غير المرغوب فيه؟ هذه الوصفة سهلة وفعالة. امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر مع عصير ليمونة ونصف ملعقة صغيرة من العسل. يُغلى المزيج لمدة ثلاث دقائق ، ثم يُضاف كمية كافية من الماء لتخفيف المزيج. استخدم قطعة قماش قطنية لسحب الشعر في الاتجاه المعاكس لنموه.