نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوصفة القرنفل أحصلي على شعر ناعم وطويل وكثيف بسرعة لن تصدقي مفعوله الصاروخي في المقال التالي
لا يوجد أفضل من خلطة القرنفل لعلاج مشاكل الشعر، والتى تتكون من القرنفل المطحون والفازلين وزيت الخروع والحليب وزيت الزيتون فهذه الخلطة تعالج الشعر الخشن فتجعل ملمسه ناعم، وتساعد الشعر القصير فيصبح طويل، وبالتالى يحفز عملية نمو الشعر لأن هذه الخلطة تحتوى على القرنفل الذي يدخل فى تركيبه مواد طبيعية مثل الكيراتين والبروتين، والذى يكمن بنسبة كبيرة جدا فى الشعر الذى يحتاجه للنمو، ولأن الكيراتين مهم جدا للشعر فهو يساعد على نمو الشعر القصير، ويساعد على إنبات الشعر من الجذور فيقضى تماما على مشكلة الصلع وفراغات الرأس، ويعمل على تغذية تقوية الشعر حتى يظهر بشكل جذاب وجميل بالإضافة إلى أن القرنفل يدخل فى عمل صبغة طبيعية تساعد على تلوين الشعر، والقرنفل له فوائد أخرى من الناحية الجمالية فهو يدخل فى عمل خلطات لتفتيح لون البشرة ويعمل كمقشر للجلد الميت، ويستخدم القرنفل فى إعطاء الفم رائحة طيبة ومنعشة، ويستخدم أيضا كمسكن لعلاج الأسنان، ويدخل فى عمل التتبيلات لأنه يعتبر نوع من أنواع البهارات التى تزيد من طعم الأكلات جمالا، وسوف نقدم خلطة القرنفل بمكونات متوفرة فى كل منزل بتكلفة رخيصة.
تلجأ أغلبية الفتيات والسيدات إلى إستخدام بعض الأدوات التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن وتطويله ومن ضمن هذه الأدوات هي إستخدام السشوار أو مكواة الشعر، ومن المعروف أن هذه الأدوات تدهور وتتلف الشعر بطريقة واضحة نظرا لأن الشعر يتعرض للحرارة ولكن ينصح بعدم إستخدام هذه الأدوات لذلك يمكننا أن نستخدم خلطة القرنفل فهي طبيعية ومفيدة ولا تدهور الشعر.
مكونات خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر
- أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل المطحون
- ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الأفوكادو
- نصف كوب من الماء
- ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى
طريقة عمل خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر
- نحضر إناء ونضع به كمية من الماء مع حبة من القرنفل الحصى ثم نرفعه على النار ونتركه حتى الغليان، وبعد ذلك نرفع الإناء ونتركه جانبا لكى يصبح دافئ.
- ثم نقوم بتصفية الماء فى وعاء مناسب ثم نضيف إليه القرنفل المطحون والفازلين وزيت الخروع والحليب البودرة وزيت الزيتون وعصير الأفوكادو والزبادى ويتم مزج هذا الخليط جيدا حتى تتداخل وتتجانس جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.
- وقبل وضع خلطة القرنفل نقوم بتقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة حتى يسهل وضع هذه الخلطة.
- وبعدها نبدأ بتوزيع ودهن خلطة القرنفل فى جذور الشعر وعلى باقى أجزاء الشعر ثم نتركها لمدة خمسة وعشرون دقيقة.
- وبعد مرور الوقت نقوم بتنظيف وغسل الشعر بالماء الدافئ، ويكرر إستخدام تلك الوصفة كل يوم، وبعد شهر سوف نلاحظ الشعر أصبح ناعم وطويل بإستخدام وصفة القرنفل السحرية الرائعة.
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