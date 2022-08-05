بوصفة القرنفل أحصلي على شعر ناعم وطويل وكثيف بسرعة لن تصدقي مفعوله الصاروخي

لا يوجد أفضل من خلطة القرنفل لعلاج مشاكل الشعر، والتى تتكون من القرنفل المطحون والفازلين وزيت الخروع والحليب وزيت الزيتون فهذه الخلطة تعالج الشعر الخشن فتجعل ملمسه ناعم، وتساعد الشعر القصير فيصبح طويل، وبالتالى يحفز عملية نمو الشعر لأن هذه الخلطة تحتوى على القرنفل الذي يدخل فى تركيبه مواد طبيعية مثل الكيراتين والبروتين، والذى يكمن بنسبة كبيرة جدا فى الشعر الذى يحتاجه للنمو، ولأن الكيراتين مهم جدا للشعر فهو يساعد على نمو الشعر القصير، ويساعد على إنبات الشعر من الجذور فيقضى تماما على مشكلة الصلع وفراغات الرأس، ويعمل على تغذية تقوية الشعر حتى يظهر بشكل جذاب وجميل بالإضافة إلى أن القرنفل يدخل فى عمل صبغة طبيعية تساعد على تلوين الشعر، والقرنفل له فوائد أخرى من الناحية الجمالية فهو يدخل فى عمل خلطات لتفتيح لون البشرة ويعمل كمقشر للجلد الميت، ويستخدم القرنفل فى إعطاء الفم رائحة طيبة ومنعشة، ويستخدم أيضا كمسكن لعلاج الأسنان، ويدخل فى عمل التتبيلات لأنه يعتبر نوع من أنواع البهارات التى تزيد من طعم الأكلات جمالا، وسوف نقدم خلطة القرنفل بمكونات متوفرة فى كل منزل بتكلفة رخيصة.

تلجأ أغلبية الفتيات والسيدات إلى إستخدام بعض الأدوات التي تعمل على تنعيم الشعر الخشن وتطويله ومن ضمن هذه الأدوات هي إستخدام السشوار أو مكواة الشعر، ومن المعروف أن هذه الأدوات تدهور وتتلف الشعر بطريقة واضحة نظرا لأن الشعر يتعرض للحرارة ولكن ينصح بعدم إستخدام هذه الأدوات لذلك يمكننا أن نستخدم خلطة القرنفل فهي طبيعية ومفيدة ولا تدهور الشعر.

مكونات خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القرنفل المطحون

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الأفوكادو

نصف كوب من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادى

طريقة عمل خلطة القرنفل لتنعيم وتطويل الشعر