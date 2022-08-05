الجمال الكوري يوصي باستخدام الأرز إليكي سيدتي أفضل طرق لاستخدام الأرز لتفتيح البشرة الداكنة

يعتبر كل من الأرز وماء الأرز من أكثر مكونات الجمال فعالية في الكثير من منتجات العناية بالبشرة وتفتيحها ومكافحتها للشيخوخة. من المفيد علاج حب الشباب والوقاية منه في وقت مبكر، وإزالة ندبات حب الشباب. يمكن للأرز إزالة التصبغات، والبقع الداكنة، والبقع العمرية حول الفم، والشفتين العلويتين، والعينين، والوجه والجسم بالكامل.

فيما يلي 5 طرق لاستخدام الأرز على وجهك:

يمكنك إضافة الأرز إلى روتينك اليومي للتخلص من حب الشباب واتخاذ خطوة للأمام في الحفاظ على بشرة متوهجة وخالية من العيوب.

1. ماسك دقيق الأرز

اخلطي 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز المطحون ناعماً مع الماء البارد بما يتناسب لصنع سائل رقيق.

ضعي هذا الخليط على الوجه والرقبة.

اتركيه لمدة ساعة حتى يجف تمامًا، ثم اغسليه بالماء البارد.ق

سوف يهدئ البشرة ويجددها على الفور

استخدم هذا الماسك مرة واحدة على الأقل كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

2. ماء الأرز

اسلقي الأرز وصفيه واجمعي الماء.

اتركه ليبرد واحفظيه في زجاجة رذاذ صغيرة.

يمكنك أيضًا استبدال عملية الغليان ببساطة عن طريق نقع الأرز في الماء طوال الليل و تصفية الماء في صباح اليوم التالي.

اتركيه يتخمر لمدة 2-3 أيام، ثم استخدمي ماء الأرز المخمر للوجه في الصباح بعد الاستحمام وقبل الذهاب إلى الفراش مباشرة.

3. مكعبات ثلج ماء الأرز

خذي كوب أرز (حوالي 100 جم) وصبي ثلاثة أكواب من الماء (حوالي 500 مل إلى 700 مل) في وعاء.

انقعي الأرز في الماء لمدة نصف ساعة.

استخدمي أصابعك لتقليب الأرز بعناية وتحريكه.

صفي الأرز وجمعي الماء في زجاجة زجاجية كبيرة..

تجميد الماء و واستخدام الثلج كل صباح وقبل الذهاب إلى الفراش.

4. الأرز واللبن الرائب

كوب أرز (حوالي 100 جم) واطحنيه.

أضيفي نصف ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وملعقة كبيرة من اللبن الرائب.

ضعيه على وجهك بفرشاة واتركيه حتى يجف.

الآن اغسلي وجهك بلطف بالماء.

5. دقيق الأرز والزيت العطري

خذي 1 ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز وأضيفي 1 ملعقة كبيرة من اللبن الرائب إليها.

أضيفي الآن 2-3 قطرات من الزيت العطري.

ضعيه على الوجه وابدأي في التدليك

اتركه لمدة 20 دقيقة واغسليه.

أيها السيدات، هذه بعض الطرق لاستخدام الأرز والتي من خلالها يمكنك الحصول على بشرة ناعمة خالية من حب الشباب والندوب.