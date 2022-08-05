طريقة عمل العاشوراء اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل العاشوراء اللذيذة ، يعد يوم عاشوراء من أجل الأيام التي يحتفل بها المسلمين في كل مكان، حيث أنه من الأيام التي سن الرسول صلى الله عليه وسلم صيامها، وتحتفل به الأمة الإسلامية جميعها سواء بالصيام اقتداء بسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بعمل أنواع الحلويات المتنوعة، والتي من بينها العاشوراء وأم علي لتناولها مع أفراد الأسرة والأهل والأصدقاء، فيوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى فيه سيدنا موسى من فرعون، وتختلف الطريقة التي يتم بها عمل العاشوراء حسب الدولة ولكنها في النهاية تصنع من القمح المعروف بفوائده الكبيرة للجسم، والسهولة في استخدامه وهضمه.

طريقة عمل العاشوراء اللذيذة

ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الصيام في يوم عاشوراء لما له من أجر عظيم، فجاء الحديث الشريف :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ«

ويمكن تحضير العاشوراء عن طريق إحضار المكونات التالية :

2 كوب من القمح.

4 كوب من الحليب.

ربع معلقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبيب.

نصف كوب من جوز الهند.

كوب من السكر.

3 ملاعق من النشا مذابة في نصف كوب حليب بارد.

5 أكواب من الماء.

كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

خطوات تحضير وجبة العاشوراء