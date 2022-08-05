كريم النشا والليمون وماء الورد للوجه سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد

كريم النشا والليمون وماء الورد،، تراكم الأتربة والتصبغات على بشرة الجسم والوجه يسبب ظهور غمقان شديد في البشرة، لذلك لابد من استخدام وصفات قوية لإزالة جميع هذه الأتربة والتصبغات وإعادة تفتيح لون البشرة، ويعتبر النشا من الأدوات التي تدخل في تحضير مستحضرات التجميل الطبيعية وتفتيح لون البشرة وترطيب الشعر الخشن والمجعد، وذلك لأنه يحتوي على خصائص ممتازة تساهم في تنظيف البشرة وإزالة جميع الأتربة والتصبغات، كما يساهم عصير الليمون في التخلص من البكتيريا الضارة التي تنمو على الجسم، لذلك يمكن عمل هذا الخليط في تفتيح لون البشرة، لذا سوف نستعرض لكم طريقة تبيض البشرة بالنشا والليمون.

كريم النشا والليمون وماء الورد للوجه

تفضل الفتيات عمل ماسكات منزلية سريعة وغير مكلفة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار الكريمات الجاهزة، كما إنها ضارة وغير مفيدة لبشرة الجسم، لذلك يمكن استخدام هذا الماسك الممتاز الذي يحتوي على مكونات مفيدة لبشرة الجسم وتساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، كما أن مكوناتها متوفرة في المنزل، ونحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من عصير الليمون.

1 ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة من ماء الورد.

طريقة تحضير كريم النشا والليمون وماء الورد

تزداد البشرة في الغمقان عند عدم الإهتمام بها، لذلك تحتاج إلى تنظيف بشكل دائم حتى لا تصل إلى التدهور وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء، ويمكن استخدام ماسك النشا والليمون في تنظيف البشرة بشكل دائم وتفتيح لونها، والحفاظ على جمالها وبياضها، كما إنها وصفة منزلية مضمونة، ويمكنك تحضير الماسك واستخدامه من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم توفير فوطة نظيفة مبللة بالماء لتنظيف البشرة وتجفيفها.

بعدها يتم خلط النشا وعصير الليمون وماء الورد والقهوة في وعاء.

يتم توزيع ماسك النشا والقهوة على البشرة.

لابد من تدليك بشرة الجسم أثناء توزيع الخليط.

بعد ذلك يترك الماسك على البشرة لمدة عشر دقائق.

يمكن تنظيف البشرة من الماسك بعد انتهاء الوقت المحدد.

للحفاظ على بياض البشرة يتم تكرار استخدام ماسك النشا وعصير الليمون مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.

فوائد الليمون والنشا للبشرة

هناك الكثير من الفوائد التي تحدث للبشرة عند تطبيق خليط الليمون والنشا للبشرة ومن أهم هذه الفوائد