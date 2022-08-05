بمكونات اقتصادية حضري كعك الحليب بالزبدة والسمسم خفيف وهش يستحق التجربة

كعك الحليب بالزبدة والسمسم ، من المخبوزات الجميلة التي تستحق التجربة، فهو يمتلك طعم لذيذ وشهي، وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب كوب من الشاي الساخن، وطعمه يختلف تماماً عن المخبوزات الاخرى، وكثير من الأمهات يقومون بصنعها في البيت بكل سهولة، بدل من شرائه من المخابز بأسعار غالية الثمن، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على تحضيره بكل بساطة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم خفيف وهش يستحق التجربة بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم

يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو بيت منها سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

بيضة واحدة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

أربع ملاعق كبيرة من السكر.

أربع ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع أكواب من الدقيق الفاخر المخصص للمعجنات.

4 ملاعق كبيرة من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كعك الحليب بالزبدة والسمسم خفيف وهش أحلى من الجاهز بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب، والخميرة الفورية، والسكر ونقلبهم جيداً مع بعض. ثم نغطي الوعاء لمدة عشر دقائق حتى تصبح الخميرة مثل الرغوة. بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض بواسطة ملعقة خشبية. بعد ذلك نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس من البلاستيك ونتركها بدرجة حرارة الغرفة حتى يتضاعف حجمها.

طريقة تجهيز كعك الحليب بالزبدة والسمسم

سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة وهى كالتالي:-

نقوم بتقطيع العجينة إلي كرات متوسطة الحجم ونتركها جانباً حتى ترتاح قليلا.

ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به نصف كوب من الماء وملعقة كبيرة من العسل الأسود ونقلبهم جيداً.

نقوم بفرد كرات العجين على شكل دائرة، ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة في منتصف العجينة حتى تصبح على شكل حلقات.

بعد ذلك نقوم بغمس الحلقات في خليط العسل، ثم نضعها في السمسم ونقلب حتى يلتصق السمسم بالعجين جيداً.

ثم نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة ونرص عليها قطع العجين ونتركها جانباً حتى يتضاعف حجمها.

بعد ذلك نقوم بوضع الصينية داخل الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل ونقدمها بألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل كعك الحليب بالزبدة والسمسم

توجد بعض النصائح البسيطة سوف نتعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشة وجميلة وهى كما يلي:-