نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل العيش السوري للشاورما فى البيت مثل المطاعم في المقال التالي

من أكثر الوجبات السريعة المفضلة لدى الجميع هى الشاورما تعد الشاورما من أكثر أنواع المأكولات الشرقية التى يفضلها الجميع لأنها تتميز بمذاق رائع وشهي، وتحضر الشاورما من صدور الدجاج المخلى بطريقة مميزة، وأيضا الخبز السورى الذى يكون عامل أساسى في الشاورما لأنه يتم حشو الشورما فيه لأنه يكون رقيق وذو طعم مميز وبعض الأشخاص يقولو عنه شراك أو عيش سورى على حسب كل بلد وأخرى، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة لعمل خبز الشاورما أو السوري بطريقة سهلة فى المنزل. مكونات عمل عيش سوري: 2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض.

5 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

6 كوب دقيق أبيض.

ثلث الكوب زيت زيتون.

2 ملعقة صغيرة ملح ناعم. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء عميق ونقوم بإضافة الماء الدافئ والسكر ونذوبه فى الماء، وثم نضع عليهم الخميرة الفورية ونقوم بالتقليب بإستمرار لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. نجهز وعاء آخر ونقوم بإضافة الدقيق والملح والزيت ونمزجهم مع بعضهم جيداً، وثم نقوم بوضع مزيج الماء بالخميرة، ويمكن الإستمرار بالعجن بواسطة المضرب اليدوى أو الكهربائي حسب المتوفر. نضع الكوب المتبقى من الماء على العجيم ونستمر بالخفق حتى يكون لدينا عجينة متجانسة وطرية. بعد الإنتهاء من العجن نقوم بتقطيع العجين على شكل كور على سطح نظيف بمقدار 13 كرة، ونقوم بتغطيتها وتركها حتى ترتاح لمدة ساعة أو إثنين حسب الوقت المتوفر. نقوم بعد فوات الوقت المحدد بفرد كرة العجين بالنشابة أو اليد حسب الشئ المتوفر ولكن يجب أن تكون دائرية ورقيقة جيداً. نقوم بتسوية العجين فى الفرن ودرجة حرارة تكون متوسطة وعندما يكون لونه ذهبى نقوم بإخراجه وتكملة باقى العجين بنفس الطريقة وثم إستعماله فى الحشو. مكونات عمل شاورما فراخ السوري: 1 كيلو صدور دجاج.

2 ثمرة طماطم.

1 ثمرة خيار.

نص كوب عصير ليمون.

1 ملعقة طحينة.

2 ملعقة كبيرة لبن زبادى.

بطاطا مقلية حسب الرغبة والكمية المرادة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة كبيرة توابل دجاج.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

نص ملعقة صغيرة توابل متنوعة.

1 كوب زيت.

خيار مخلل حسب الكمية المطلوبة.

سلطة ملفوف أحمر ويمكن تجهيزها فى البيت وذلك نقوم بتقطيع الملفوف إلي قطع صغيرة ونقوم بوضع عصير ليمون عليه طبيعى. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه الزيت وصدور الدجاج الذى تم تقطيعه إلى قطع متوسطة نقلبهم مع بعضهم. نقوم بوضع التوابل التى سبق ذكرها والملح واللبن على المزيج ونقلبه جيداً. نقوم بوضع الوعاء على نار منخفضة ويقلب ويترك لحين استواء قطع الفراخ ويقلب من وقت لآخر حتى لا يحترق. نقوم بمزج نص كوب عصير ليمون مع طحينة. نقوم بإحضار العيش السوري الذى سبق تحضيره ونقوم بدهن العيش من مزيج الطحينة والليمون وإذا كان الفراخ قد إستوت جيداً نقوم بأخذ كمية من الصدور ونضعها فى العيش مع بطاطا مقلية ومخلل خيار وسلطة ملفوف بكميات قليلة حتى يغلق السندوتش جيداً. نقوم بوضع سندوتش الشاورما فى التوست لمدة 3 دقائق حتى يتماسك ويسخن ونقوم بتقديمه وهو ساخن. عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش السوري للشاورما فى البيت مثل المطاعم - ثقفني

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