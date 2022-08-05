وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر  نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى 

وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض، تحتوي القهوة المطحونة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتي تقضي لها دور فعال في التخلص من الشوارد الحرة التي تعمل على تقليل نسب مادة الميلامين وهي المادة المسئولة عن احتفاظ الشعر بلونه الأصلي، كما تعمل القهوة على علاج كافة المشاكل التي تعاني منها فروة الرأس تكون القشرة أو تعرضها لمختلف الالتهابات أو تكون فطريات أو بكتريا، بما يمنح الشعر مظهراً صحياً لامعاً، علاوةً على إمداد بصيلات الشعر بالأملاح والفيتامينات التي تحتاجها، بما يساعد الشعر على تحفيز نمو خلايا جديدة.

وصفة القهوة للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات

3 ملاعق من القهوة.

2 باكت من الشاي الأسود.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون (يمكنك استبدال الزنجبيل بمسحوق الفلفل الأحمر للحصول على شعر أحمر خافت).

كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بإضافة كوب الماء في إناء يصلح لوضعه على النار، ثم أضيفي القهوة والشاي إلى الماء.

ضعي الخليط على النار على درجة حرارة متوسطة، واتركيه حتى يصل لدرجة الغليان.

اتركي الخليط يغلي لمدة ثلث ساعة، ثم ارفعيه من على النار، واتركيه حتى يبرد تماماً.

أضيفي الزنجبيل المطحون إلى خليط القهوة والشاي، وامزجيهم جيداً حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

افردي الماسك الناتج على شعرك من الجذور حتى الأطراف، ثم غطيه باستخدام بونيه الاستحمام.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي شعرك بعدها بالماء والشامبو.

وستلاحظين تغير لون شعرك إلى لون البني الفاتح، مع حرصك على تكرار تلك الوصفة إلى أن يختفي شعرك الأبيض.

وصفة القهوة والماء للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات

كوب من القهوة السوداء.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

نقوم بغلي كوب القهوة مع الماء في إناء مناسب الحجم.

نرفع القهوة من على النار، ثم نتركها حتى تبرد تماماً.

نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء متساوية، ونبدأ بتوزيع الخليط الناتج على جميع خصلات الشعر.

نقوم بتغطية الشعر باستخدام قبعة الاستحمام، ونترك الماسك على الشعر لمدة ثلث ساعة.

نشطف الشعر بالماء الفاتر.

كرري تلك الوصفة مرتين على الأقل في الأسوبع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة.

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة التخلص من الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر باستخدام وصفة القهوة حيث أن القهوة لها دور فعال في التخلص من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى لذا يمكن استعمال وصفة القهوة للقضاء نهائياً علي الشعر الأبيض وشيب الشعر المبكر من أول استعمال