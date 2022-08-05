نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير كيكة القهوة اللذيذة في المنزل بنكهات رائعة في المقال التالي

تعتبر تلك الفترة راحة للجميع بسبب موسم الإجازات الصيفية بالنسبة لكثير من الأفراد ويرغبون في تحضير الكثير من الأصناف المميزة التي لا يستطيعون تحضيرها في أوقات كثيرة بسبب ضيق الوقت لذلك نجد أن الأمهات وكذلك الفتيات الصغار محبي الطبخ وتجربة الأشياء المختلفة والغير تقليدية يرغبون في إعدادها، حيث يقوم الكثير من الأفراد بالبحث عن محرك البحث جوجل من أمثلة الأشياء التي نلاحظ ارتفاع عمليات البحث عنها هي كيكة القهوة المميزة التي يعشقها الكثير من الأفراد محبي القهوة بسبب تميزها برائحة القهوة التي لا يمكن مقاومتها وإذا كنت تبحث عن الطريقة يمكنك متابعة الطريقة عبر هذا المقال بسهولة. طريقة تحضير كيكة القهوة مكونات التحضير: كأس ونصف من الزبدة.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

رشة سكر ناعم.

نصف كأس من القهوة الداكنة.

كيس من البيكنج باودر.

نصف كأس من الكريمة.

كأس سكر.

مقدار 300 جرام دقيق.

كأس حليب. طريقة التحضير: الخطوة الأولي يسخن الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة قبل وضع الكيك بمدة عشر دقائق. الخطوة الثانية جهزي بولة واسعه ثم يوضع فيها الدقيق والبيكنج باودر ويضاف إليه مسحوق القهوة حتى يعطي اللون البني الداكن للحصول على كيكه القهوة. الخطوة الثالثة احضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه البيض ثم الحليب السائل ويتم تشغيل الخلاط حتى تختلط المكونات معاً وبعد ذلك إضافة اليهم الفانيليا والسكر وفي النهاية يوضع مكون الزبدة. الخطوة الرابعة اسكبي خليط الحليب الذي تم تحضير في الخلاط الى خليط المكونات الجافة ثم يتم التقليب بوسيلة خارجية. الخطوة الخامسة يتم تحضير صينية صغيرة الحجم وفرد بها ورقة زبدة ثم سكب فيها خليط كيكة القهوة، بعد ذلك ادخلي صينية الكيك إلى الفرن الساخن لمدة نصف ساعه على درجة حرارة متوسطة وعدم فتح الفرن. الخطوة الأخيرة أثناء وضع صينية الكيك في الفرن يتم اختبار النضج عن طريق وضع سكينة في الكيك واختبار مدى نضجها بعد مرور الوقت المحدد وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وتركها حتى تبرد ثم تقطيعها وتقديم كيك القهوة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير كيكة القهوة اللذيذة في المنزل بنكهات رائعة - ثقفني

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