نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قنبلة لتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة وتحدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة تقشير الركب والأكواع، تعد مناطق الركب والأكواع من أكثر المناطق المعرضة للاسمرار والخشونة، ويوجد الكثير من الطرق المستخدمة في تبييض هذه المناطق وإعادة الجلد بلونه الطبيعي عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تقشير الركب والأكواع وإزالة القشور من على سطح الجلد وظهور خلايا جلد جديدة تحسن من مظهر البشرة، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي خلطات طبيعيه لتقشير الركب والأكواع.

إعداد خلطات لتقشير الركب والأكواع

المكونات

معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من زيت جونسون.

تحضير وصفة لتقشير الركب والأكواع بالفازلين

نحضر إناء صغير ونضع بداخله الفازلين ونقوم بتذويبه على النار ونقوم بوضع النشا وعصير الليمون وزيت جونسون ونقلب جيداً للحصول على قوام متماسك ولين.

نرفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نضع الخليط على الركب والأكواع ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل الكوع والركب بالماء الفاتر، ثم نضع الفازلين على الجلد للترطيب.

هذه الوصفة سوف تقضى على الاسمرار الموجود على الكوع والركب لاحتوائها على النشا التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لون الجسم وإزالة خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح الجلد واحتوائها أيضاً على الفازلين الممتاز في ترطيب وتنعيم الجلد وتحسين مظهر ملمس البشرة والليمون الذي يعزز من البشرة ويحتوى على فيتامين سي الذي يفتح البشرة ويعالج التصبغات الموجود بهذه المناطق.

وصفة طبيعية لتقشير الكوع والركب بالمعجون

المكونات

معلقة كبيرة من معجون الأسنان.

معلقة صغيرة من الملح.

ماء داف.

تحضير وصفة معجون الأسنان لتقشير الركب والأكواع



تحضير وعاء صغير ونضع بداخلها معجون الأسنان والملح وقليل من الماء للحصول على عجينة متماسكة ولينة.

نضع الخليط على الركب والأكواع ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نفرك الخليط جيداً، ثم نغسل الركب والأكواع بالماء، ثم ندهن الجلد بالجليسرين المرطب.

هذه الوصفة سوف تعمل على تنعيم الجلد وإزالة الطبقة الخارجية من على البشرة وإزاله الاسمرار والتصبغات الموجودة على البشرة واعطاء لون الجلد باللون الطبيعي، لاحتوائها على المعجون الذي يقشر الجلد ويزيل الاسمرار والغمقان بالكوع، وتحتوى على الملح المقشر الطبيعي الذي يحتوى على مواد تعمل على إزالة الجلد الميت.