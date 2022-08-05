وصفة الإنبات الصاروخية لتكثيف وتطويل الشعر وإنبات الفراغات ومقدمة الرأس بسرعة البرق

خلطة لإنبات وتكثيف الشعر، يعد فراغات وتساقط الشعر من الأمور المرهقة لدى جميع السيدات ويرغبون دائماً فى حلول لهذه المشكلة، حيث أنهم يلجأن لعمل عمليات النبات وزرع الشعر ولكن هذه الطرق سوف تكون عالية في الثمن كثيراً، ويوجد حلول بديلة لحل هذه المشكلة، وتأتي في المرتبة الأولي الوصفات الطبيعية التي تقوم بتكثيف وإنبات الشعر من جديد وعدم تساقط الشعر، لذلك سوف نقدم لكى عزيزتي وصفة طبيعية لإنبات وتكثيف الشعر.

إعداد خلطات طبيعية لإنبات وتكثيف الشعر

المكونات

عشر حبات من فصوص الثوم الطازجة.

زيت زيتون.

تحضير وصفة هائلة لإنبات وتكثيف الشعر

نحضر برطمان زجاج معقم ونظيف ونضع بداخله زيت الزيتون، ثم نقوم بنقع الثوم الطازج بداخله.

نترك الثوم منقوع داخل الزيت لمدة خمس أيام، ثم يستخدم.

نضع منقوع الثوم كل يوم على الشعر وتعمل مساج للشعر لمدة دقيقتين ويترك طوال الليل.

هذه الوصفة رائعه للحصول على شعر كثيف وطويل، حيث أنها تحتوى على الثوم الذي يقوم بإنبات فراغات الشعر ويعمل على تكثيف الشعر من الجذور للأطراف، حيث أنه يتميز بتأثيره القوى والفعال في إنبات وظهور الشعر ومنع تساقطه، ولا غنى عن التعريف بزيت الزيتون الذي يقوم بتطويل وتكثيف الشعر ومنع تساقطه، حيث أنها من الوصفات الممتازة التي تعالج مشكلة تساقط الشعر وملئ الفراغات التي تسبب في إزعاج كثير من الأشخاص ويرغبون دائماً في الحصول على شعر قوي وكثيف وبدون تساقط وهيشان.

وصفه طبيعية لتكثيف الشعر من الجذور للأطراف وانبات الشعر

المكونات

ربع كوب صغير زيت خروع.

ربع كوب زيت جوز الهند الخام.

ربع كوب زيت الجوجوبا.

ربع كوب زيت لوز حلو.

تحضير وصفة لتكثيف وإنبات الشعر ومنع التساقط

نحضر برطمان ونضع به جميع الزيوت السابقة ونقوم برجها حتى تتجانس مع بعضها للحصول على مجموعة زيوت طبيعية.

ندهن الزيوت على شعر نظيف وجاف على جميع خصلات الشعر وفروة الرأس.

نترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعة كاملة حتى تتغلغل جميع الزيوت داخل بصيلات الشعر.

يغسل الشعر بالماء والشامبو جيداً.

تكرر الوصفة مرة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.