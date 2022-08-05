طريقة صبغ الشعر بالبيت باللون البني جميع الدرجات بطريقة بسيطة

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عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالبيت اذا صبغت شعرك الأشقر باللون البني وأخذت هذه القواعد في الحسبان، فسوف ينتهي بك الأمر بالحصول على الظل البني الذي تريده بالفعل بدلاً من ارتكاب خطأ يتطلب تصحيح اللون. حيث يدور لون الشعر حول تفاعل النغمات والعمق. عندما تبدأ في فهم كيفية تفاعل هذه النغمات المختلفة مع بعضها البعض، ستتمكن من صبغ شعرك بأي لون دون أن ينتهي بك الأمر بنتائج غير متوقعة.

طريقة صبغ الشعر بالبيت

العناية بالشعر وتلاشي الشعر البني المصبوغ بمجرد الوصول إلى لون الشعر المثالي، هناك بعض الأشياء التي عليك القيام بها للعناية بشعرك المصبوغ. فيما يلي بعض النصائح الأساسية للحفاظ على شعرك البني الجديد والحفاظ عليه بصحة جيدة بعد الصباغة.

لا تغسل شعرك كثيرًا.

استخدم الشامبو والبلسم الآمنين للون (باستثناء أنواع الشعر الدهني).

ركزي على غسل جذورك بالشامبو بدلًا من منتصف ونهايات شعرك.

اغسل واشطف بالماء البارد فقط.

كوني لطيفة مع تجفيف شعرك بالمنشفة واستخدام الأمشاط والفرشاة عندما يكون شعرك مبللاً. يضعف شعرك عندما يكون مبللاً.

إذا كانت الأدوات الساخنة ضرورية لمظهرك، فاستخدمي المنتجات الواقية من الحرارة أو أمصال الشعر لتقليل الضرر.

استخدمي بلسمًا عميقًا أو علاجًا بالزيت الساخن مرة في الأسبوع للنعومة، ومعالجة بالبروتين للقوة.

صبغ الشعر البني

ستحتاج على الأرجح إلى تنميق شعرك في غضون 4 إلى 6 أسابيع للتعامل مع أي تلاشي وإعادة نمو الشعر. ومع ذلك، سيحدث المزيد من التلاشي في المرة الأولى التي تقوم فيها بصبغ شعرك باللون الداكن مقارنةً بما بعد التنميق حيث سيتراكم المزيد من الصبغة داخل شعرك مع كل صبغة.

كيفية صبغ الشعر

شعرك يمكن أن تسمح لك صبغة الشعر بتغيير أسلوبك بالكامل بسهولة. اكتشفي كيفية صبغ شعرك للحصول على نتائج بجودة الصالون. هل لديك سؤال حول صبغ الشعر الأشقر باللون البني، أو تريد معرفة المزيد حول كيفية مساهمة درجات اللون المختلفة في شعرك في لونه. لكي تصبغي شعرك يجب عليكي اتباع الخطوات المدونة علي علبة الصبغة لكي تنجح معكي.